Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szczyrku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczyrku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Imprezowały w klubach na Śląsku i wyglądały NAJPIĘKNIEJ. Zobacz zdjęcia ze stycznia 2024, z wielu dyskotek”?

Przegląd lutego 2024 w Szczyrku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Imprezowały w klubach na Śląsku i wyglądały NAJPIĘKNIEJ. Zobacz zdjęcia ze stycznia 2024, z wielu dyskotek Imprezowały w klubach na Śląsku i wyglądały NAJPIĘKNIEJ. To był bardzo imprezowy styczeń 2024 r. - wszak KARNAWAŁ! Działo się w klubach w woj. śląskim, przez które przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas styczniowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich. 📢 Najsympatyczniejsze pary z woj. śląskiego! Oto liderzy konkursu ONA i ON 2024 z poszczególnych miast - zobacz ZDJĘCIA PLEBISCYT. W WALENTYNKI 2024 ruszyło głosowanie w plebiscycie Ona i On, wyłaniającym najsympatyczniejsze pary w miastach i powiatach woj. śląskiego. Kto wygrywa w twojej miejscowości? Prezentujemy liderów plebiscytu...

📢 Domek letniskowy w woj. śląskim. W górach, w lesie lub nad wodą - te są NAJTAŃSZE. Zobacz 10. atrakcyjnych ofert. LUTY 2024 Domek letniskowy w woj. śląskim. Chcesz odpocząć od miejskiego zgiełku, wybrać się w piękne miejsce na weekend lub urlop i nie musieć martwić się o opłacanie i bookowanie noclegu? Warto pomyśleć o kupnie domku letniskowego! Te w woj. śląskim ulokowane są w urokliwych miejscach: nad jeziorami, w lasach, z pięknym widokiem. Zobaczcie TOP 10 najtańszych domków letniskowych w regionie!

Prasówka marzec Szczyrk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Szczyrku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Energiczne Ślązaczki tańczą do rana! Zobacz gorące momenty z weekendowej imprezy w klubie Pomarańcza w Katowicach. Oto najlepsze zdjęcia ”?

📢 SnowFest Festival 2024 Powered By Tauron w Szczyrku zbliża się wielkimi krokami. Największy zimowy festiwal już w marcu Odliczanie do najważniejszego wydarzenia sezonu weszło w ostatnią fazę, ponieważ już na początku marca odbędzie się SnowFest Festival 2024 Powered By Tauron. To jedyny zimowy festiwal w Polsce i jednocześnie prawdziwe święto dla fanów muzyki oraz sportów. W dniach 1 i 2 marca 2024 roku Szczyrk po raz kolejny ściągnie do siebie tłumy miłośników niebanalnych brzmień, dobrej zabawy, sportowych, podniebnych akrobacji, a także pysznego jedzenia. 📢 Planujesz zamieszkać na wsi w woj. śląskim? Blisko las, pola... i spokój. Oto 11 najtańszych domów do kupienia! Ceny już od 55 tys. zł. Rank Planujesz zamieszkać na wsi w woj. śląskim? W galerii publikujemy zestawienie 11 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych, z czego najdroższy kosztuje... 134 tys. złotych! Zobacz te oferty.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 18.02.2024. Co działo się w Szczyrku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmłodsi na lodowisko! Rusza VII edycja ogólnopolskiego programu Chodź na Łyżwy”? 📢 Najmłodsi na lodowisko! Rusza VII edycja ogólnopolskiego programu Chodź na Łyżwy Rusza VII edycja ogólnopolskiego programu „Chodź na Łyżwy”, dzięki któremu dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym mają wyjątkową szansę na rozpoczęcie swojej przygody z tą niezwykle rozwijającą dyscypliną sportu. W tym roku w akcji bierze udział 16 miast, a rejestracja do trzech cyklów szkoleniowych programu jest już aktywna. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie chodznalyzwy.pl/rekrutacja, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Szczyrku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów ”?

📢 Trasa koncertowa sanah 2024. 11 halowych koncertów w całej Polsce w ramach trasy "Dansing" Sanah rusza z kolejną trasą po Polsce. Po tym, jak wyprzedała wszystkie koncerty w ramach "Poezyjnie i nie tylko", rusza z drugą trasą nazwaną "Dansing". Wokalistka pojawi się w dziesięciu polskich miastach. W sumie od marca do maja zagra aż 24 duże koncerty.

📢 MKS Copco Imielin 3:0 SMS PZPS Szczyrk. Imielinianki zrewanżowały się za porażkę w Szczyrku. (Zdjęcia i Video) Pojedynek 6. drużyny w tabeli z zespołem, który zajmuje 12 miejsce miał dodatkowy smaczek. W pierwszej rundzie beniaminek z Imielina uległ młodym podopiecznym Waldemara Kawki 0:3 i bardzo mocno zmobilizowany chciał się odegrać na własnym parkiecie. 📢 Fury do kupienia w lutym na licytacjach komorniczych! Połowa to SUV-y, ceny licytacji od 8 tys. zł. Jest tu Jaguar, Land Rover, Mazda... MOTORYZACJA. Na lutowych licytacjach komorniczych pojawiło się sporo ciekawych samochodów - połowa to SUV-y! Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Jaguar Prestig, Land Rover Discovery, MAZDA CX-5, BMW X6, Mercedes-Benz S550 a nawet Lincoln Continental z 1979 roku! Prezentujemy w galerii zdjęciowej 13. najciekawszych ofert z lutego 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od ok. 8 tys. złotych i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!

📢 Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grypa w woj. śląskim atakuje. Gdzie jest najgorzej? Już trzy osoby nie żyją, a chorują tysiące ludzi...”?

📢 Aqua aerobik nie tylko dla seniorów. Ćwiczyć może praktycznie każdy. Czy aqua aerobik jest dobry na odchudzanie? Wypróbuj zalety ćwiczeń Aqua aerobik to zajęcia niemal dla wszystkich, nawet dla osób które nie mogą chodzić na fitness ze względów zdrowotnych. Z ćwiczeń w wodzie mogą więc korzystać nie tylko seniorzy, ale też osoby po kontuzjach, kobiety w ciąży, dzieci i inni. Trening wzmocni mięśnie i wyszczupli sylwetkę. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści osiągniesz już po kilku zajęciach aqua fitnessu.

📢 Luty w Szczyrku: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Szczyrku, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczyrku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „One wyglądały WSPANIALE na swoich balach maturalnych - oto MIS STUDNIÓWKI 2024 z woj śląskiego. Zobacz te ZDJĘCIA”?

