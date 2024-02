Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

9 godzin bez prądu? W dniach od 29 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu w woj. śląskim! Nawet do 9. godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać.

Gdzie w Polsce jazda na nartach w lutym 2024 kosztuje najmniej? Gdzie skipassy i karnety są najtańsze, a ulgi dla dzieci i całych rodzin największe? Przekonajcie się! Porównaliśmy cenniki polskich stacji narciarskich m.in. w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, Szczyrku i Wiśle, i policzyliśmy, ile kosztuje w nich godzina jazdy na nartach. Tak powstał ranking 15 najtańszych w całej Polsce miejsc na narty w lutym 2024. Wyniki mogą was zaskoczyć!

Śniadanie to dla wielu osób ulubiona część dnia – szczególnie kiedy może być długo celebrowane. Co jednak, jeżeli rano nie odczuwasz głodu? Podajemy potencjalne powody, przez które możesz nie odczuwać ochoty na śniadanie zaraz po przebudzeniu. Sprawdź, czego objawem jest brak apetytu z rana i jak można temu zaradzić.

