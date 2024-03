Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Szczyrku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „InterGlobal: 108 mln zł dla śląskich przedsiębiorców”?

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 InterGlobal: 108 mln zł dla śląskich przedsiębiorców Rusza projekt InterGlobal, którego głównym celem jest aktywizacja śląskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Na ten cel Fundusz Górnośląski (lider projektu) oraz Województwo Śląskie (partner projektu) przeznaczą, w ciągu pięciu najbliższych lat, ok 108 mln zł. 📢 Buty damskie na wiosnę 2024. Te 5 modeli skradnie twoje serce. Zobacz, co noszą gwiazdy, jak Anna Popek i Ewa Wachowicz Buty damskie na wiosnę to ogromnie ważna część stylizacji. Mogą zmienić jej charakter, dodać pazura lub też wręcz przeciwnie – złagodzić ogólne wrażenie. Poza tym musimy się w nich dobrze czuć, ponieważ nierzadko w jednej parze obuwia spędzamy niemal cały dzień. Podpowiadamy, jakie modele są modne w tym sezonie i jak je stylizują gwiazdy, w tym Anna Popek czy Ewa Wachowicz.

📢 Nowa lista leków refundowanych: 33 nowe terapie lekowe od 1 kwietnia. Ministerstwo zapowiada kolejne Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła w czwartek (14.03) nową listę leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Na liście znajdują się 33 nowe terapie lekowe, w tym siedem dla chorób onkologicznych oraz 26 dla chorób nieonkologicznych.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Szczyrk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Terapia hormonalna jako broń przeciwko superbakteriom? Nowe odkrycia naukowców z University of Kent. To może być rewolucja! Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

📢 Drzemka w pracy prawem pracownika! Zobacz te MEMY! Świętowaliście Dzień Drzemki w Pracy? Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły. 📢 Wybory 2024 Sejmik Śląski. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 - KANDYDACI. Kto startuje? Sprawdź kandydatów! Wybory samorządowe 2024. Kto jest na listach wyborczych do Sejmiku Śląskiego? Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia 2024. Sprawdź w którym Okręgu jest twój powiat czy miasto i poznaj kandydatów? Prezentujemy LISTY WYBORCZE z wszystkich Okręgów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7.

📢 Choruje co 6. Polak. Większość o tym nie wie. Choroby nerek zabijają, tak samo jak rak. Proste badania mogą uratować życie wielu osób 1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi? 📢 Europejska Fasada Roku 2024 - są też kandydaci z woj. śląskiego! Trwa głosowanie. Sprawdź, które budynki się zakwalifikowały 315 realizacji z 25 krajów – w tym 36 z Polski – rozpoczęło rywalizację w ramach Baumit Life Challenge 2024 o tytuł najpiękniejszej fasady w Europie. Wśród uczestników są także budynki z woj. śląskiego. Sprawdź które!

📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać. 📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

📢 Klimczok w Beskidzie Śląskim: łatwa góra do zdobycia w weekend. Trasa, schronisko, pogoda – praktyczny przewodnik dla turystów Klimczok w Beskidzie Śląskim, blisko Bielska-Białej i Szczyrku, to świetny cel weekendowej wycieczki. Trasa na szczyt jest łatwa, malownicza, a po drodze czeka sporo atrakcji. Ile czasu wchodzi się na Klimczok? Którą trasę wybrać? Ile kosztuje nocleg w schronisku? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym praktycznym przewodniku turystycznym: „Klimczok na weekend. Najlepsze atrakcje i porady dla wycieczkowiczów”. 📢 Gdzie na wakacje w maju 2024? Sprawdź nasze top propozycje! Rozmyślasz, gdzie wybrać się na wakacje w maju 2024, aby znaleźć idealne połączenie kultury, przygody i odpoczynku? Pozwól, że przeprowadzimy cię przez listę niezwykłych miejsc, które w maju ukazują swoje pełne piękno, od lazurowych wybrzeży Hiszpanii po bujne krajobrazy Madery. Przygotowaliśmy dla ciebie przewodnik po najciekawszych destynacjach idealnych na majową wyprawę, pokazując, dlaczego właśnie ten miesiąc jest doskonałym czasem na odkrywanie nowych zakątków świata.

