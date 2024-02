Luty w Szczyrku: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Szczyrku, najważniejsze informacje miesiąca

KOMUNIKAT. W połowie stycznia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem chodzi m.in. o przekąski z Kauflandu, wcześniej były to produkty dla młodych matek. Co dokładnie zostało wycofane z popularnych sklepów w ostatnich dniach i tygodniach? Sprawdź!

Tragedia w Czechowicach-Dziedzicach. Kobieta śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. To szósta ofiara czadu w woj. śląskim od początku sezonu grzewczego.

Sobota to drugi dzień rozgrywania w Zakopanem Pucharu Świata w skokach narciarskich, a pierwszy z konkursem. Na zawodach drużynowych należało się spodziewać więcej kibiców niż dzień wcześniej podczas kwalifikacji. Tak też było. Zobaczcie, co się działo ulicach miasta przed skokami.

Polski Internet podbija krótki film, opublikowany na TikToku. Widać na nim, jak może wyglądać weekend na nartach w czasie ferii zimowych – i nie jest to zachęcający widok. O co chodzi? Co tak zdenerwowało internautów? Przekonajcie się.

Śląsk - Miss Studniówki 2024! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

Do ostatnich minut głosowania w ramach regionalnego etapu plebiscytu nic nie było oczywiste, ale już wiemy, które miasta wezmą udział w wielkim finale i powalczą o tytuł Świetlnej Stolicy Polski! W naszej plebiscytowej zabawie to Czytelnicy zdecydowali o tym, kto w danym regionie zdobędzie dobroczynne nagrody i uzyska awans do finału. Podobnie będzie w rywalizacji o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”. Głosowanie rozpoczniemy już 17 stycznia w samo południe, a 30 stycznia poznamy zwycięzcę, którego to Wy wybierzecie. Przyłączcie się, oddajcie swój głos - wygrana to także realna pomoc dla potrzebujących. Zachęcamy do przyjrzenia się wszystkim kandydatom i wybrania miejscowości, która Waszym zdaniem może pochwalić się najbardziej okazałymi iluminacjami.