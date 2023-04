Prasówka 30.04.2023 z całego tygodnia w Szczyrku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Majówka w PRL-u trwała jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak Polacy świętowali 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

Po przeglądzie technicznym wraca kolej linowa na Skrzyczne, aby wraz z ostatnim weekendem kwietnia rozpocząć sezon letni 2023. Na obu odcinkach kolejka będzie podróżować od poniedziałku do niedzieli. Pierwszy wjazd na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego już w sobotę, 29 kwietnia.