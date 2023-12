Religijne i śmieszne KARTKI na święta Bożego Narodzenia! Nie masz pomysłu, co wysłać? Mamy spory wybór! Są zabawne, poważne, religijne...

Najpiękniejsze KARTKI na święta. To już najwyższy czas na ich wysłanie. Święta już dziś! W tym materiale znajdziesz ich spory wybór! W artykule prezentujemy kilkadziesiąt życzeń na ŚWIĘTA i ponad setkę kartek. Sprawdź!

Najpiękniejsze KARTKI na święta! Nie masz pomysłu którą wysłać? To jest spory wybór

Jeszcze kilka lat temu, życzenia na ŚWIĘTYA wysyłane były na kartkach pocztowych - wówczas listonosze mieli mnóstwo pracy. Poczta Polska przeżywała oblężenie i nierzadko świąteczne życzenia dostawaliśmy tuż po świętach. Od kilku już lat tradycja zanika. Prym wiodą życzenia wysyłane SMS'ami oraz kartki świąteczne w mailach i mmsach. Jeżeli szukasz ciekawych, śmiesznych, poważnych jak również religijnych życzeń świątecznych, które możesz wysłać bliskiej osobie przez Facebooka lub SMS'em - to dobrze trafiłeś! Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie znajdziesz powyższej w naszej galerii w formie zdjęć, oraz poniżej w formie tekstowej. Wzruszające życzenia na Boże Narodzenie 2023 - SMS. Świąteczne wierszyki do wysłania: śmieszne, tradycyjne i religijne

Rymowane wierszyki świąteczne

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości, aby Tobie się darzyło, z roku na rok lepiej było.

Śmieszne wierszyki świąteczne

Po asfalcie pędzi drań

Spieszył się bo pusto w worku,

Zabawne wierszyki świąteczne

Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek,

niechaj gwiazdka z nieba leci.

niech Mikołaj tuli dzieci,

biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie!

Krótkie wierszyki świąteczne

Kolorowych bombeczek,

dużo aniołków i gwiazdeczek,

słodkiego lenistwa i błogiego oddechu od codziennego pośpiechu

Zabawne wierszyki świąteczne

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie Święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie, razem wspomnicie dawne czasy, popróbujecie Świąteczne frykasy, potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Krótkie wierszyki świąteczne

Śmieszne wierszyki świąteczne

Pędzą sanie z reniferem

Mikołaj jest czarodziejem

Wór prezentów zawsze ma

No i śmieje się ha! ha!

Bo w ten wieczór kolorowy

Każdy humor ma balowy

I nikt już nie smuci się

Mamy taki jeden dzień!

Śmieszne wierszyki świąteczne

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

Religijne wierszyki świąteczne

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

Religijne wierszyki świąteczne

Białe myśli lekkie jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i niech kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych świąt

żyj zdrowo i kolorowo.

Poważne wierszyki świąteczne

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

Religijne wierszyki świąteczne

Małą gwiazdkę przed świętami

Przyjmij proszę z życzeniami

Może spełni się marzenie

Białe Boże Narodzenie

Lub, gdy przyjdzie Ci ochota

Niech to będzie gwiazdka złota

Bo, gdy spada taka z nieba

Wtedy zawsze marzyć trzeba

No, a jeśli tak się zdarzy,

Że srebrzysta ci się marzy

Możesz także taką zdobyć

I choinkę nią ozdobić

Gwiazda, gwiazdce zamrugała

I choinka lśni już cała

Naszych marzeń jest spełnieniem

Bo jest piękna jak marzenie

A pomarzyć czasem trzeba

Każdy pragnie gwiazdki z nieba.

Śmieszne wierszyki świąteczne

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

Zabawne wierszyki świąteczne

Z okazji Świat Bożego Narodzenia,

życzę Ci na stole dużo jedzenia.

By ryba świetnie smakowała

i kapusta pięknie się prezentowała.

Choinka ślicznie świeciła

i każda bombka się mieniła.

Byś znalazł pod choinką

Zabawne wierszyki świąteczne

Niech te święta tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek.

Niechaj gwiazda z nieba leci,

niech Mikołaj tuli dzieci.

Biały puch niech z nieba spada,

niechaj piesek w nocy gada.

Niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie.

Poważne wierszyki świąteczne

Kiedy gwiazdka zabłyśnie na niebie

każdy złoży życzenia od siebie,

łamiąc się opłatkiem nawzajem

każdy wtedy ciepło podaje.

Tak prosto do serca słowami

ze świątecznymi życzeniami.

I siadamy do stołu wokoło

kolędy śpiewamy wesoło,

choinka migocze lampkami

Krótkie wierszyki świąteczne

Niech twoja kolęda aż do nieba leci,

Niech gwiazdka zapłonie, choinka zaświeci!

A moje życzenia spełnia się szybko,

Zabawne wierszyki świąteczne

W te święta magiczne, życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek z ogromem światełek.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

Prezentów pod choinką od Mikołaja z wesołą minką

Ciepła rodzinnego w Dzień Narodzenia Pańskiego.

Dużo jedzenia na stole,

Niech te święta wesołe będą.

Krótkie wierszyki świąteczne

Gdy pierwsza gwiazdka na niebo wyleci,

Gdy Mikołaj wsunie się do komina,

Pamiętaj, że jest na świecie ktoś,

Poważnewierszyki świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego, co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Krótkie wierszyki świąteczne

Dzisiaj jest ten rodzaj wyjątkowej ciszy,

Że każdy wszystko usłyszy:I sanie w obłokach mknące,

I gwiazdy na dach spadające,A wszędzie to ufne czekanie ?

Czekajmy – dziś cud się stanie

Poważne wierszyki świąteczne

To właśnie tego wieczoru

gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

w serca złamane i smutne,

cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu już wieków,

pod dachem tkliwej kolędy,

Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych

Poważne wierszyki świąteczne

Wiele jest pięknych miesięcy,

ale najlepszy jest grudzień,

ten miesiąc mocno kochają ludzie,

bo przecież już są prezenty, choinka,

można z górki pozjeżdżać na sankach

lub na podwórku ulepić bałwanka.

Ale jedyne i niepowtarzalne są święta Bożego Narodzenia,

Krótkie wierszyki świąteczne

Szczęście nadaje sens życiu

to magia w twym sercu zaklęta

nie pozwól mu zostać w ukryciu

podaruj je bliskim na święta...

Poważne życzenia świąteczne

Religijne życzenia świąteczne

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy... Życzenia bożonarodzeniowe do wysłania przez Facebook, SMS.

Krótkie życzenia świąteczne

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!

Krótkie życzenia świąteczne

Religijne życzenia świąteczne

