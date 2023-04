Prasówka z całego tygodnia 23.04.2023 w Szczyrku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 23.04.2023. 16.04 - 22.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Setki motocyklistów przejechało w sobotę 22 kwietnia przez Szczyrk, wzbudzając zachwyt, a czasami - nie ma co ukrywać - także i lekką zazdrość, mieszkańców oraz turystów. Parada odbyła się w ramach rozpoczęcia sezonu motocyklowego 2023 oraz 50-lecia Szczyrku. Szukajcie się na ZDJĘCIACH!

Nowoczesne centrum przesiadkowe zostało dzisiaj 22 kwietnia otwarte w Szczyrku. Będzie dużym udogodnieniem dla turystów, bo można tutaj m.in. zaparkować samochód, zostawić motocykl czy rower, zasięgnąć informacji czy po prostu odpocząć. To pierwszy krok do tego, by rozładować korki pod Skrzycznem w szczycie sezonu letniego czy zimowego.