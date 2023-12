Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Szczyrk, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczyrku

KARTKI bożonarodzeniowe już z życzeniami - do wysłania w ŚWIĘTA 2023 rodzinie, przyjaciołom... ! Są już gotowe do wysłania w święta. Wigilia już dziś! Publikujemy kilkadziesiąt e-kartek z życzeniami.

Kiełbasy, sałatki, pieczone mięsa, pierogi, ciasta... Podczas Bożego Narodzenia na stołach wielu Polaków nie brak pyszności, którym trudno się oprzeć. Słabość do nich mają również nasze domowe zwierzaki. Zarówno psy, jak i koty lubią podjadać to, co przeznaczone jest dla ich właścicieli. Dla tych łakomczuchów okres świąt może niestety okazać się niebezpieczny. A jedzenie to nie jedyna pułapka dla zdrowia, jaka na nie czyha. Zobacz, na co jako opiekun psa lub kota powinieneś uważać.

ŚWIĘTA. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Wiele osób chodzi do spowiedzi szczególnie przed świętami Jednak odpuszczenie grzechów przez księdza nie zawsze jest możliwe, nawet gdy wierny żałuje i chce zadośćuczynić. Zobaczcie, z czego żaden zwykły ksiądz nie będzie mógł was rozgrzeszyć!

Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi to państwowa instytucja kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi oraz zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa. W ramach swojej działalności Instytut zorganizował cykl koncertów pt. "Zjechaliśmy kapelą... w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia" w wielu miastach w Polsce, by pokazać piękno polskiej tradycji, w tym szczególnym okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.