Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ultra all inclusive za 1500 zł, tydzień błogiego urlopu za 1200 zł! Te i inne oferty znajdziecie w nowym rankingu 9 najtańszych krajów na wakacje all inclusive w kwietniu 2024. Sprawdźcie, gdzie najbardziej opłaca się zaplanować niedrogi wiosenny urlop z wygodami.

29 lutego to wyjątkowa data, która następny raz będzie zapisana w kalendarzu dopiero na 2028 rok! Najczęściej z tego dnia żartuje się pod kątem urodzin (mam 40 lat, ale obchodzę 10. urodziny!) oraz postanowień (29 - 31 lutego - 3 dni bez papierosa/na diecie). Zobaczcie, co jeszcze o tym wyjątkowym dniu sądzą internauci - oto najśmieszniejsze memy!

Legia Warszawa odniosła tryumf w turnieju finałowym Pekao S.A. Pucharu Polski w Arenie Sosnowiec pokonując Arged BM Stal Ostrów 94:71. Na zwycięstwo w tych rozgrywkach stołeczna drużyna czekała ponad pół wieku – a dokładnie 54 lata. To drugi Puchar Polski w dorobku legionistów. Przeczytaj, jakie emocje towarzyszyły drużynom i kibicom oglądającym to spotkanie.

PLEBISCYT. W WALENTYNKI 2024 ruszyło głosowanie w plebiscycie Ona i On, wyłaniającym najsympatyczniejsze pary w miastach i powiatach woj. śląskiego. Kto wygrywa w twojej miejscowości? Prezentujemy liderów plebiscytu...

Kuchnia francuska kojarzy się smakoszom z elegancją i wyrafinowanym smakiem. Jednak wiele potraw przygotowywanych jest na bazie łatwo dostępnych składników o wysokiej jakości. Jedną z popularnych przekąsek jest kanapka croque monsieur. Zobacz, jak zrobić ją we własnej kuchni.

Czy woda gazowana jest zdrowsza od zwykłej? To pytanie nurtuje wielu miłośników wody z bąbelkami. Jeśli do nich należysz, sprawdź, co daje picie wody gazowanej, czy rośnie od niej brzuch i kto nie powinien po nią sięgać.

