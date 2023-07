Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczyrku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zakażenia szpitalne pod kontrolą – konferencja Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych”?

Przegląd czerwca 2023 w Szczyrku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zakażenia szpitalne pod kontrolą – konferencja Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych W dniach 14-16 czerwca 2023 r. w Szczyrku, odbyło się Sympozjum pt.: „Nadzór epidemiologiczny w kontroli zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii” a także Akademia Kontroli Zakażeń. Organizatorem wydarzeń było Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych i Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Patronat nad konferencją objęła grupa EMC Instytut Medyczny SA, patronat honorowy – Śląska Izba Lekarska w Katowicach, a patronat naukowy – Sekcja Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich. 📢 Najlepsze pizzerie w Szczyrku. Polecane miejsca w czerwcu 2023 Odkryj gdzie dostaniesz najlepszą pizzę w Szczyrku. To bez wątpienia przysmak lubiany na całym świecie. Niemal każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wielu zostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Szczyrku. Odwiedź katalog firm i poszukaj swojej ulubionej.

📢 Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Szczyrku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW”?

Prasówka lipiec Szczyrk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

📢 Frombre nails to oryginalny manicure, który jest połączeniem dwóch popularnych stylizacji paznokci. Ombre i french w jednym to hit lata Frombre nails to jedna z wielu propozycji, jakie może ci zaproponować manicurzystka. Nie wahaj się, ani chwili, bo ta stylizacja z pewnością cię oczaruje. To oryginalne połączenie łączy w sobie elegancję frencha i subtelność ombre. Pasuje kobietom w każdym wieku i może mieć wiele odsłon. Tylko spójrz, jak niesamowicie wygląda! 📢 Eurojackpot. O takiej wygranej Ci się nie śniło. 540 milionów złotych do wygrania. Jakie najczęściej padają liczby w losowaniu? W Eurojackpot możesz wygrać teraz aż 540 milionów złotych. Takiej kumulacji jeszcze nie było. Najbliższe losowanie jest w piątek (23 czerwca 2023 roku). Jakie i gdzie były największe wygrane w Eurojackpot? Informujemy o tym. Jakie liczby wygrywają w Eurojackpot? Sprawdź w podpisach pod zdjęciami. Mając takie pieniądze, możesz nie martwić się o przyszłość i realizować marzenia.

📢 Sukienka w tym kolorze to idealne rozwiązanie dla kobiet 50 plus. Zobacz, na jakie kreacje postawiły polskie gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz Czerwień to ognisty kolor, który przykuwa uwagę. Ubrania w tym odcieniu można nosić na wiele okazji i o każdej porze roku – latem również! A jak się prezentują sukienki na lato w tej barwie? Sama zobacz, jak wyglądają gwiazdy, które się na nie zdecydowały. 📢 Wakacje 2023 w czerwcu na każdą kieszeń. Odkryj najtańsze miejsca na urlop za granicą Czerwiec to idealny czas na wakacje, szczególnie jeśli pragniesz uniknąć tłumów turystów. Jeżeli szukasz atrakcyjnych i niedrogich destynacji, warto rozważyć jeden z popularnych kierunków, takich jak Bułgaria czy Chorwacja. Oto kilka propozycji dla osób, które marzą o ciekawym i przystępnym cenowo wypoczynku.

📢 Kwitnie barszcz Sosnowskiego. Ten obcy parzy, może doprowadzić do śmierci. Zemsta Stalina ciągle groźna. Poparzona mieszkanka Pomorza Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby. 📢 Długi weekend na drodze. Ile osób zginęło? Najwięcej w Boże Ciało W trakcie długiego weekendu od środy do niedzieli na drogach doszło do 327 wypadków, w których zginęły 34 osoby - poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że najwięcej osób zginęło w Boże Ciało (13 ofiar) oraz w środę (11 ofiar).

📢 Przegląd tygodnia z 11.06.2023 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 4.06 do 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lotto. Wygraj 440 milionów złotych. Oto szczęśliwe liczby. Oni już wygrali ogromne pieniądze ”? 📢 Tak mieszka Doda. Zobacz wyjątkowy dom gwiazdy festiwalu w Opolu 2023. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Inwestycje narciarskie w Beskidach. Rusza budowa wyciągów i zjeżdżalni na Skrzycznem Szczyrkowski Centralny Ośrodek Sportu rusza z budową kolei linowej z Dolin na Skrzyczne oraz orczyka i zjeżdżalni na Jaworzynie. Nowa kolejka będzie mogła przewieźć około 1,8 tys. osób na godzinę. W dalszych planach także podziemny tor na Kubalonce. 📢 Niezwykłe gwiazdy w nadchodzący weekend na Śląsku! Wystąpią m.in. IRA, Dżem, Mery Spolsky, LemON i inni. Bezpłatne koncerty i pikniki Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

📢 Zaginęła nastolatka z Bystrej! Gdzie jest Laura Muszkat? Szukają jej bliscy i policja Bliscy i policja szukają 17-letniej Laury Muszkat ze Szczyrku, która przed kilkoma dniami wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. W sprawie zaginionej nastolatki można kontaktować się z komisariatem policji w Szczyrku lub najbliższą jednostką policji.

