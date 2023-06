Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Szczyrku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW”?

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!" 📢 Menedżer Roku Województwa Śląskiego 2022. Konkurs rozstrzygnięty, laureaci dziękowali swoim pracownikom RELACJA Z GALI W Teatrze Nowym w Zabrzu rozstrzygnęliśmy konkurs Menedżer Roku Województwa Ślaskiego 2022. Kapituła konkursu wyłoniła najlepszych przedsiębiorców, liderów, wizjonerów docenianych także przez swoich pracowników. Laureaci podkreślali, że za sukcesami stoją lata pacy, a przede wszystkim dobre relacje ze współpracownikami.

📢 Philip Morris inwestuje ponad 30 mln dolarów w Ukrainie. Symbol nadchodzących zmian gospodarczych, a zarazem mocny sygnał dla innych firm 30 mln dolarów, 250 miejsc pracy – to nie tylko pieniądze i nowy zakład produkcyjny Philip Morris International w okolicach Lwowa, ale także wsparcie dla gospodarki i zarazem spory zastrzyk gotówki do budżetu walczącej Ukrainy. To również bardzo mocny sygnał, że mimo okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą warto i należy działać. Od 1994 r. PMI zainwestowało w Ukrainie już ponad 700 milionów dolarów.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Szczyrk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rok 2023 został ogłoszony Europejskim Rokiem Umiejętności Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała we wrześniu 2022 r. w swoim orędziu o stanie Unii ogłoszenie roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności (ERU), „aby wzmocnić konkurencyjność, lepiej ukierunkować inwestycje, współpracować z przedsiębiorstwami i dopasować potrzeby do aspiracji ludzi oraz przyciągnąć talenty do Europy”.

