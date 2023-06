Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Szczyrku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Frombre nails to stylizacja paznokci łącząca dwie inne. W tym manicure współgrają ze sobą ombre i frencz, czyli niezwykle popularne zdobienia. Nowa technika malowania ma szansę stać się hitem tego lata. Pasuje kobietom w każdym wieku i może mieć wiele odsłon. Tylko spójrz, jak niesamowicie wygląda!

Grzegorz Markowski to gigant polskiego rocka. Z zespołem Perfect stworzył hity, które do dziś rozbrzmiewają w stacjach radiowych. Wielu z nas wykrzykiwało „Chcemy być sobą”, wtórując rockowemu wokaliście. Grzegorz Markowski rozstał się z Perfectem i rzadko pojawia się na scenie. Czy jeszcze go usłyszymy?