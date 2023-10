Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Szczyrk, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczyrku

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szczyrk, ale także największy kompleks narciarski w tej miejscowości, czyli Szczyrk Mountain Resort, rozpoczęli właśnie ostatnie odliczanie do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. Oficjalnie powinien on ruszyć 16 grudnia, ale jeśli pogoda dopisze, czyli będzie mroźno lub spadnie śnieg, to może rozpocząć się nawet wcześniej. W nadchodzącym sezonie Szczyrk przygotował dla narciarzy kilka nowości. Mówili o nich na wczorajszej konferencji w restauracji Kuflonka na Hali Skrzyczeńskiej przedstawiciele TMR i Szczyrku.

28 i 29 października Legendia, bajkowa kraina na co dzień pełna magii i kolorów, stanie się mrocznym siedliskiem czarownic, duchów i upiorów. Poza zabawą na atrakcjach na gości chorzowskiego parku rozrywki czekają m.in. mroczne animacje, potworny bal dla dzieci w Jamie Bazyliszka, strefa grozy 16+ dla najbardziej odważnych oraz wyjątkowe fire show.