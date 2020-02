Takimi samochodami jeździliśmy 30 - 50 lat temu. Pamiętacie jeszcze? [ZDJĘCIA]

Śląskie. W porównaniu z latami siedemdziesiątymi czy osiemdziesiątymi samochodów na naszych ulicach jest niewspółmiernie więcej. Widać to chociażby po osiedlowych uliczkach, na których wieczorem ciężko jest znaleźć miejsce parkingowe. W porównaniu z tamtymi czasami zupełnie zmieniły się również typy pojazdów, które można u nas spotkać. To nie tylko kwestia rozwoju techniki motoryzacyjnej, ale też otwarcia się naszego kraju na zachód. Zachodnie modele, które dotarły do nas stamtąd, niemal zupełnie wyparły marki produkowane w krajach demokracji ludowej.