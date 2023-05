Przegląd prasy z kwietnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Szczyrku?

BESKIDY. Setki motocyklistów przejechało w sobotę 22 kwietnia przez Szczyrk, wzbudzając zachwyt, a czasami - nie ma co ukrywać - także i lekką zazdrość, mieszkańców oraz turystów. Parada odbyła się w ramach rozpoczęcia sezonu motocyklowego 2023 oraz 50-lecia Szczyrku. Szukajcie się na ZDJĘCIACH!

Po przeglądzie technicznym wraca kolej linowa na Skrzyczne, aby wraz z ostatnim weekendem kwietnia rozpocząć sezon letni 2023. Na obu odcinkach kolejka będzie podróżować od poniedziałku do niedzieli. Pierwszy wjazd na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego już w sobotę, 29 kwietnia.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Parada motocyklistów w Szczyrku! Maszyny, że dech zapierało. Zobacz ZDJĘCIA 22.04.2023”?

Prasówka maj Szczyrk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nowoczesne centrum przesiadkowe zostało dzisiaj 22 kwietnia otwarte w Szczyrku. Będzie dużym udogodnieniem dla turystów, bo można tutaj m.in. zaparkować samochód, zostawić motocykl czy rower, zasięgnąć informacji czy po prostu odpocząć. To pierwszy krok do tego, by rozładować korki pod Skrzycznem w szczycie sezonu letniego czy zimowego.