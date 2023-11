Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczyrku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Szczyrk Mountain Resort gotowy do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. Będzie kilka nowości”?

Przegląd października 2023 w Szczyrku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Szczyrk Mountain Resort gotowy do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. Będzie kilka nowości Szczyrk, ale także największy kompleks narciarski w tej miejscowości, czyli Szczyrk Mountain Resort, rozpoczęli właśnie ostatnie odliczanie do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. Oficjalnie powinien on ruszyć 16 grudnia, ale jeśli pogoda dopisze, czyli będzie mroźno lub spadnie śnieg, to może rozpocząć się nawet wcześniej. W nadchodzącym sezonie Szczyrk przygotował dla narciarzy kilka nowości. Mówili o nich na wczorajszej konferencji w restauracji Kuflonka na Hali Skrzyczeńskiej przedstawiciele TMR i Szczyrku. 📢 Legendia zaprasza na strrraaaasznie fajny weekend Halloween 28 i 29 października Legendia, bajkowa kraina na co dzień pełna magii i kolorów, stanie się mrocznym siedliskiem czarownic, duchów i upiorów. Poza zabawą na atrakcjach na gości chorzowskiego parku rozrywki czekają m.in. mroczne animacje, potworny bal dla dzieci w Jamie Bazyliszka, strefa grozy 16+ dla najbardziej odważnych oraz wyjątkowe fire show.

📢 Agata Kornhauser-Duda w Rzymie postawiła m.in. na granatową stylizację i... szpilki. Kolor jej butów bardzo się wyróżniał Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

Prasówka listopad Szczyrk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szczyrk szykuje 3 nowe atrakcje dla turystów na zimę i lato. Kosztowały ponad 55 milionów! Co zmieni się na Skrzycznem i Jaworzynie? W Szczyrku już tej zimy mogą zostać udostępnione dwie nowe atrakcje dla narciarzy, a latem kolejna, tym razem dla wszystkich turystów, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Łączna wartość inwestycji to ponad 55 mln zł. Przekonajcie się, co nowego czeka na turystów w Szczyrku, na Skrzycznem i Jaworzynie.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Wybory 2023: Zobacz WYNIKI sondażowe dla woj. śląskiego! Oto przybliżone wyniki wyborów do Sejmu! Wybory 2023: Oto WYNIKI sondażowel! Kto wygrał w woj. śląskim? W Polsce PiS zdobywa 36,8%, natomiast KO - 31,6%. Prezentujemy dane z sondażu Ipsos dla TVP, Polsat, TVN.

📢 Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobacz, jak wyglądała radość w sztabie PiS na zdjęciach Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych 2023 według exit poll. Jak wynika z sondażu Ipsos, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8 proc. głosów poparcia. Zobacz zdjęcia ze sztabu wyborczego. Tak politycy i sympatycy zwycięskiego ugrupowania cieszyli się z wygranej.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Exit poll 2023. Sprawdź wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych Jak zagłosowali Polacy w wyborach parlamentarnych 15 października? Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddało 36,8 procent wyborców. 📢 Wybory 2023. Znamy frekwencję na godz. 12 w południowej części województwa. W Bielsku-Białej największa W niedzielę 15 października od godz. 7 trwają wybory do parlamentu, odbywa się także referendum. W południowej części województwa śląskiego, w okręgach nr 27 i 30, pracuje 913 obwodowych komisji wyborczych, uprawnionych do głosowania jest ponad 1,1 mln osób. Poznaliśmy frekwencję, jaka była na godz. 12 w tych dwóch okręgach. Największą odnotowano w Bielsku-Białej, najmniejszą w powiecie raciborskim.

📢 Wybory 2023: Rekord frekwencji w Śląskiem? Mamy dane na godz. 12! Głosujących jest więcej niż cztery lata temu Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.

📢 Wybory 2023. Ruszyło głosowanie w południowej części województwa śląskiego. Nie ma informacji o problemach Punktualnie o godz. 7.00 rozpoczęło się dzisiaj 15 października głosowanie, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele do Sejmu i Senatu z południowej części województwa śląskiego, jednocześnie odbywa się referendum. Na razie do bielskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nie dotarły żadne informacje o ewentualnych problemach z rozpoczęciem głosowania.

📢 Referendum 2023. PKW udostępniła wzór karty do głosowania. Zobacz, jak będzie wyglądała Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne. 📢 Referendum 2023. Poznaj pytania i dowiedz się, jak wziąć w nim udział 15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu. 📢 Redyk 2023, czyli niezapomniane widowisko w górach. Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Wybierasz się w góry jesienią? Nie pozwól, by ominęło cię to niezapomniane widowisko, które jest częścią wspaniałej tradycji. Jesienią górskie tereny mienią się bielą za sprawą... maszerujących owiec. Co to jest redyk? Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

