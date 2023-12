Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Szczyrku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sezon narciarski w Beskidach. Narciarze zjeżdżają się na szusy do Szczyrku i Wisły. Ruszyła Beskid Sport Arena”?

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sezon narciarski w Beskidach. Narciarze zjeżdżają się na szusy do Szczyrku i Wisły. Ruszyła Beskid Sport Arena W Beskidach wcześniej niż planowano ruszył sezon narciarski. Szusować można na Białym Krzyżu oraz w ośrodku Siglany w Wiśle, a od soboty w Beskid Sport Arenie w Szczyrku. Zimowa aura – zgodnie z prognozami – sprzyja rekreacji, ale sprawia też, że sytuacja na drogach jest trudna, a w miejscowościach górskich momentami bardzo trudna. 📢 Grudzień 2023 w Szczyrku: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczyrku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Niedźwiedzie w Szczyrku? To wideo zrobiło furorę w internecie, ale nie wszystko jest tutaj takie proste!”?

📢 Nauczyciele online rozwiązaniem braków kadrowych? Niezwykły pilotaż rusza w polskich podstawówkach i liceach. Na czym polega projekt? Centrum Nauczania Zdalnego zostanie utworzone, by pomóc dyrektorom poradzić sobie z brakami kadrowymi. Uczniowie będą obecni w szkole, a specjalnie zatrudnieni nauczyciele będą łączyć się z nimi online po to, by realizować podstawę programową. Takie rozwiązanie ma pomóc w przypadku niemożliwości zorganizowania zastępstwa dla uczniów. Jak ma wyglądać pilotaż i kogo obejmie? Czy ten program faktycznie ma szansę rozwiązać problem braków kadrowych w Polsce? Oto najważniejsze informacje.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Szczyrk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Globalna wizja edukacji w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej W erze cyfrowej uczelnie wyższe muszą iść z duchem czasu, a technologie, takie jak AI, VR czy Quantum Computing stają się nieodłącznym elementem ich przyszłości. Akademia WSB jest pionierem w dziedzinie transformacji cyfrowej. Jej innowacyjne podejście, inwestycje w nowoczesne technologie i wizja przyszłości edukacji czynią ją wzorem dla innych uczelni w kraju.

📢 Niedźwiedzie w Szczyrku? To wideo zrobiło furorę w internecie, ale nie wszystko jest tutaj takie proste! Filmik z dwoma niedźwiedziami spacerującymi górską, ośnieżoną drogą, do złudzenia przypominającą trasę na Przełęcz Salmopolską w Szczyrku, robi od kilkunastu godzin furorę w mediach społecznościowych. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że widoczny jest na nim czerwony napis „Szczyrk 28.11.23". Wielu internautów polubiło ten filmik lub podało dalej z komentarzem, że takie cuda tylko u nas. Ale nie wszyscy dali się nabrać... 📢 Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Już nie robią zdjęć w woj. śląskim samochody Google. Wkrótce będzie aktualizacja 2023 Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Co kilka lat samochody samochody Google jeżdżą po naszym miastach, robiąc zdjęcia do najnowszej aktualizacji Google Street View. Nie inaczej było w tym roku. Od marca do listopada w wielu miastach w Polsce można było dojrzeć samochody z charakterystyczną kamera na dachu. Jeździły po naszych ulicach i fotografowały dosłownie wszystko...

📢 Adam Małysz: Żyła może być długowieczny jak Noriaki Kasai! Rozpoczyna się kolejna edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na mroźnej Rukatunturi położonej pod Kuusamo Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i spółka rozpoczną pierwszy sezon w historii, w którym najlepsi skoczkowie świata odwiedzą aż trzy polskie skocznie: do tradycyjnych w kalendarzu Zakopanego i Wisły dołączy Szczyrk. Z tej okazji porozmawialiśmy z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem. - Ten sezon będzie niezwykły dla naszej drużyny – przewiduje legenda polskich skoków. 📢 Sezon narciarski 2023 w Beskidach. Otwarcie pierwszych ośrodków w Wiśle i Szczyrku. Sprawdź, gdzie można szusować To już pewne! Całkiem spore opady śniegu i mroźne noce sprawiły, że jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się sezon narciarski w Wiśle, a zaledwie kilka dni później otwarty zostanie wyciąg w Szczyrku. Kolejne narciarskie ośrodki powinny zacząć działać w okolicach połowy grudnia. Oczywiście, pierwsi narciarze i snowboardziści szusowali już w Kompleksie Narciarskim „Biały Krzyż” na Przełęczy Salmopolskiej.

📢 Czym i jak skutecznie odśnieżać chodnik? Ten sprzęt musisz mieć. Łopata to podstawa, ale możliwości jest więcej Obowiązek odśnieżania chodnika przy domu często spoczywa na właścicielu nieruchomości. Trzeba też zadbać o ścieżki i podjazdy w ogrodzie. Dlatego, gdy spadnie śnieg, sprzęt do jego usuwania staje się nieodzowny. Jednym z podstawowych jest łopata do śniegu, ale możliwości jest więcej. Również takich, które pozwolą łatwo i bez wysiłku usunąć śnieg z większych powierzchni. Sprawdź, jaki sprzęt do odśnieżania wybrać i ile to kosztuje. 📢 Atak zimy w Śląskiem! Trudna sytuacja na drogach. Tak wyglądają obecnie drogi... - zobaczcie zdjęcia Atak zimy w Śląskiem! Potwierdziły się prognozy synoptyków - od rana intensywnie pada śnieg w naszym regionie. Sytuacja na drogach jest trudna, ale jeszcze nie beznadziejna. Trzeba zwolnić, choć przede wszystkim ze względu na ograniczoną widoczność, a nie na zalegający na jezdniach śnieg. Najważniejsze trasy w regionach są czarne i przejezdne.

📢 Zaprzęg Świętego Mikołaja znów wyruszył, by czynić dobro Listy do świętego Mikołaja pewnie już dawno napisane. Nie pozwólmy, by zawarte w nich prośby i marzenia zostały niespełnione. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Jak? Szczegóły poniżej. 📢 Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczyrku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Elektronika – najciekawsze propozycje na Black Week. Jakie produkty zasługują na uwagę? ”?

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Wideo szkolenie wojsko