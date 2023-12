Grudzień 2023 w Szczyrku: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przegląd listopada 2023 w Szczyrku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Filmik z dwoma niedźwiedziami spacerującymi górską, ośnieżoną drogą, do złudzenia przypominającą trasę na Przełęcz Salmopolską w Szczyrku, robi od kilkunastu godzin furorę w mediach społecznościowych. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że widoczny jest na nim czerwony napis „Szczyrk 28.11.23". Wielu internautów polubiło ten filmik lub podało dalej z komentarzem, że takie cuda tylko u nas. Ale nie wszyscy dali się nabrać...

Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Co kilka lat samochody samochody Google jeżdżą po naszym miastach, robiąc zdjęcia do najnowszej aktualizacji Google Street View. Nie inaczej było w tym roku. Od marca do listopada w wielu miastach w Polsce można było dojrzeć samochody z charakterystyczną kamera na dachu. Jeździły po naszych ulicach i fotografowały dosłownie wszystko...