Zobacz najlepsze pizzerie w Szczyrku. Gdzie możesz zjeść pizzę we wrześniu 2023?

Jest to rodzaj pizzy posiadający chrupiące ciasto i większą ilość dodatków. Najczęściej są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. Podczas wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Ten rodzaj pizzy wypieka się w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut.

Pizza ta występuje pod postacią puszystego, wyrośniętego placka. Pierwotnie był to posiłek uwielbiany przez robotników. Zazwyczaj nie zawiera sosu pomidorowego, choć czasami jest on dodawany. Zawiera takie dodatki, jak: karczochy, cebula, filety z sardeli, pesto, ser, oregano, które są zapiekane w cieście.

Historia pizzy zaczęła się oczywiście w Neapolu i sięga XVIII wieku. Wtedy powstały pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to szczególnie przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, który spopularyzował je jeszcze bardziej. Jego następca wprowadził przysmak na dwór.

Popularność tego dania obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak kiedy pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została założona w 1905 roku. W innych regionach Włoch pizza stała się modna dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przywieziono pomysł powstania pierwszej pizzerii w Polsce.

Dzisiaj to popularne miejsce, do którego wybieramy się w wolnym czasie, w przerwie na lunch.