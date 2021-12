Wycieczki rowerowe do 11 km od Szczyrku. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Szczyrku

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Szczyrku, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Szczyrku ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Szczyrku ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 69,62 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 799 m

Suma podjazdów: 2 228 m

Suma zjazdów: 2 228 m

Mansi5 poleca trasę rowerzystom ze Szczyrku

Trasa rozpoczyna się łatwym technicznie podjazdem pod Skrzyczne (750 m przewyższenia). Idealna droga dla rowerów - niekoniecznie nawet górskich. Do pewnego miejsca (kawałek przed Malinowską Skałą) trasa fajna, łagodna, bez przeszkód. Od tego momentu jednak ciężkie zjazdy i podejścia z dużą ilością kamieni. Można było w pewnym momencie zjechać na alternatywną łatwiejszą trasę po zachodniej części (chyba jakaś jest - następnym razem ją wypróbuję). Najgorszy jednak był zjazd z Baraniej Góry do schroniska - dwie alternatywne trasy. Jedna z dużą ilością luźnych kamieni druga z grubymi korzeniami - co kto woli - obie trasy ciężkie. Ale od schroniska już trasa bardzo łatwa i ciekawy zjazd wzdłuż Czarnej Wisełki asfaltem. Następnie asfaltowy podjazd na przełęcz Salmopolską i okrążenie Skrzycznego.

