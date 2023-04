Wycieczki rowerowe do 11 km od Szczyrku. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 kwietnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Szczyrku? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 11 km od Szczyrku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Szczyrku warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe ze Szczyrku We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Szczyrku, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Na szlakach w trzech kolorach Stopień trudności: 3.0

Dystans: 29,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 512 m

Suma podjazdów: 1 315 m

Suma zjazdów: 1 321 m Rowerzystom ze Szczyrku trasę poleca Aza Traska przebiega trzema szlakami turystycznymi. Zaczynamy od czerwonego poprzez zielony i kończymy na niebieskim.

Traskę zaliczam do trudnych z powodu konieczności zejścia z roweru :-)

Łatwo nie jest, ale widoki wszystko rekompensują. Łączna wysokość podjazdów 1328,6 m.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szyndzielnia-Klimczok-Dębowiec Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,93 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 868 m

Suma podjazdów: 1 630 m

Suma zjazdów: 1 755 m Trasę dla rowerzystów ze Szczyrku poleca Ireneusz

Zaliczone 2 szczyty rowerem. Szyndzielnia - 1206 m.np. Decyzję o budowie schroniska na Szyndzielni podjęła bielska sekcja niemieckiego Towarzystwa Beskidzkiego (Sektion Bielitz-Biala des Beskidenvereins) po pożarze schroniska „Klementynówka” nieopodal Klimczoka. Budowę rozpoczęto w 1896 roku, a zakończono w lipcu 1897 roku. Zbudowane przez firmę bielskiego architekta Karola Korna. Schronisko poświęcono 17, a uroczyście otwarto i oddano do użytku 18 lipca 1897 roku. W 1907 roku, z okazji dziesięciolecia schroniska, jego dzierżawca - Weinhold, wybudował, pełniący rolę dodatkowego schronu, drewniany szwajcarski domek. Zainstalowano także sygnaturkę na dachu domku, która dźwiękiem wskazywała turystom drogę w czasie trudnych warunków atmosferycznych. W pokoju na wieży mieściła się stacja meteorologiczna, a na parterze winiarnia. W pobliżu obiektu wzniesiono niewielką skocznię narciarską Schronisko PTTK na Klimczoku (1034 m n.p.m.) – górskie schronisko turystyczne należące do PTTK. Jest to nazwa powszechnie używana, chociaż w rzeczywistości schronisko położone jest trochę poniżej szczytu Magury i od rzeczywistego szczytu Klimczoka oddzielone jest przełęczą Siodło. Jest bardzo popularne w Beskidzie Śląskim ze względu na niewielką odległość kolejki gondolowej na pobliski szczyt Szyndzielni. w otoczeniu schroniska znajduje się gęsta sieć szlaków turystycznych.

Kaplica pw. Matki Bożej Fatimskiej i bł. Dzieci Fatimskich na Dębowcu w Beskidzie Śląskim została poświęcona 25 kwietnia 2013 r. Drewniana kaplica – znajdująca się nieopodal turystycznego szlaku biegnącego z Bielska-Białej przez Dębowiec i Szyndzielnię na Klimczok – ze względu na swoje piękno już jest nazywana przez bielszczan „perełką architektoniczną”. Obiekt sakralny, znajdujący się na wysokości 686 metrów. n. p. m, służy pallotyńskiej parafii w Bielsku-Białej oraz diecezjalnemu duszpasterstwu akademickiemu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Chaty Wuja Toma na Kotarz Stopień trudności: 3.0

Dystans: 13,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 386 m

Suma podjazdów: 1 055 m

Suma zjazdów: 1 063 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom ze Szczyrku Chata Wuja Toma to drewniana, stylowa chata góralska, urządzona w starej zagrodzie z 1918 r., na Przełęczy Karkoszczonka. Usytuowana kilkanaście minut marszu od przystanku autobusowego w Szczyrku Biłej, w miejscu cichym i spokojnym na wys. 736m n.p.m.

Chata to idealne miejsce do odpoczynku, zorganizowania imprezy okolicznościowej czy firmowego spotkania lub imprezy integracyjnej, rajdu turystycznego, wycieczki szkolnej czy obozu. Obiekt to drewniana chata z 1918 roku zbudowano ją jako zwyczajne gospodarstwo góralskie, następnie służyła klubowi saneczkarskiemu jako zaplecze śniegowego toru saneczkowego, który dawniej funkcjonował nieopodal - jego pozostałości można odnaleźć do dziś w pobliskich zaroślach.

Nazwą Kotarz określa się zarówno wyraźne wypiętrzenie (974 m n.p.m.) w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, najwyższe na odcinku między Przełęczą Salmopolską a przełęczą Karkoszczonka, jak i cały boczny grzbiet, który odgałęzia się w kierunku północno-zachodnim od owego szczytu i obniża, przez koty 918 m n.p.m. i 828 m n.p.m., w widły Brennicy i Hołcyny.

Szczyt Kotarza 974 m n.p.m. wznosi się nad Szczyrkiem Soliskiem, a jego stoki opadające ku dolinie Żylicy zajęte są przez polany z doskonałym widokiem na masyw Skrzycznego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Szczyrku

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) cz.1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,72 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 370 m

Suma podjazdów: 3 300 m

Suma zjazdów: 3 621 m Dominik poleca trasę rowerzystom ze Szczyrku

Wiślana Trasa Rowerowa to projekt ogólnopolski, w który zaangażowanych jest 8 województw, to szlak liczący ponad 1000 km, z początkiem w Beskidach, a końcem przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego. W części 1. najfajniejszy odcinek jest od Wisły do Kaniowa, potem szlak jest słabiej przygotowany i gorsza nawierzchnia, pierwszy etap zakończyliśmy w Oświęcimiu Brzezince przy obozie koncentracyjnym. Oznakowanie jest miejscami niekompletne, szczególnie na odcinku poniżej Drogomyśla. Mapa trasy jest niezbędna, gdyż istniejące w terenie tabliczki z przebiegiem trasy są bardzo schematyczne, a w wielu miejscach brakuje kierunkowskazów trasy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa pierwsze śniegi Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 1 002 m Trasę rowerową mieszkańcom Szczyrku poleca JIMMYtm

Jako że pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, a pojawiła się szansa na słońce w niedziele, Barbie wybrała się na pierwszą "górską" wyprawę. Trasa zwana Stokówka jest bardzo popularna wśród ludzi ze względu na jej łatwość techniczną i dostępność z parkingu na Białym Krzyżu :))

Trasę przemierzamy z Białego Krzyża do Przysłopu i z powrotem, dzięki temu zawsze można zawrócić wcześniej i skrócić sobie wycieczkę.

Dla kogoś kto che poznać smak gór, ale boi się kamieni i korzeni, to pozycja obowiązkowa. Mamy typowe górskie interwały, podjazdy i zjazdy plus widoki, ale bez absorbujących naszą uwagę trudności technicznych. Ot, trzeba mieć trochę pary w nogach i luzu w gaciach :))

Samej jazdy tempem spokojnym wyszło niecałe 3 godziny, do tego czas w schronisku (tragicznym architektonicznie) i po drodze, dla podziwiania widoków ;)

Co do samego schroniska to i tak zostało już trochę odremontowane i zmodernizowane, głównej gierkowskiej bryły zmienić się pewnie nie da, ale w środku miłe zaskoczenie, nie jest źle :)

Nawiguj

