Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź, jacy kandydaci startują do Sejmu z okręgu nr 27 i do Senatu z okręgów nr 78, 79 Redakcja Naszemiasto.pl

Kandydaci w wyborach do Sejmu z okręgu nr 27 i Senatu z okręgów nr 78, 79 Przemyslaw Swiderski

Tej jesieni odbędą się wybory 2023. Znamy listy osób kandydujących do Sejmu z okręgu numer 27 i do Senatu z okręgów numer 78, 79. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy mogli oddać głos na wybranych przez siebie polityków. Wyborcy z okręgu do Sejmu numer 27 i okręgów do Senatu numer 78, 79 będą brać udział w głosowaniu na jedną z osób kandydujących na posłów oraz senatorów. Dowiedz się, jakie nazwiska znajdują się na liście w Twoim okręgu.