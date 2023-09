Wrzesień 2023 w Szczyrku: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

Przegląd sierpnia 2023 w Szczyrku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Śnisz o domku blisko lasu, z dala od smogu z pięknym widokiem z okna i sporą działką? Zebraliśmy 10 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych! Część do zamieszkania, inne do remontu. Piękna okolica i spora działka rekompensuje sporo pracy, jakie z pewnością trzeba niejednokrotnie włożyć w konieczny remont! Zobaczcie te oferty.

POGODA. Strażacy z województwa śląskiego w ciągu ostatniej doby nie mogli narzekać na brak pracy. Od godz. 8.00 26 sierpnia do godz. 6.00 dnia następnego, straż pożarna interweniowała aż 317 razy. Działania były związane przede wszystkim z usuwaniem skutków silnych wiatrów i burz. Na Śląsku doszło do kilku poważniejszych zdarzeń.