Tygodniowy przegląd prasy 16.01.2022: Szczyrk, 9.01-15.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczyrku

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło minionej doby 481 osób. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Obecnie coraz częściej sięgamy po tzw. babcine przepisy, czyli sprawdzone potrawy, znane z dzieciństwa. Nic w tym dziwnego. Nasze mamy i babcie wiedziały, jak przygotować prawdziwie domowe i niedrogie dania, bez ulepszaczy i konserwantów. Takim deserem są dobrze znane wszystkim naleśniki. Zdradzamy sprawdzony przepis na naleśniki z jabłkami. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku i zobacz zdjęcia.