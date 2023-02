Ścieżki spacerowe do 19 km od Szczyrku. Pomysły spędzenie czasu w weekend 11 - 12 lutego

Szukasz pomysłu na ciekawą trasę na spacer ze Szczyrku? Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny dystans, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 19 km od Szczyrku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w okolicy Szczyrku warto wybrać w weekend.

Ścieżki spacerowe w okolicy Szczyrku We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 19 km od Szczyrku, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: Przemasy na butach - Góra Żar Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,03 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 534 m

Suma podejść: 823 m

Suma zejść: 829 m Spacerowiczom ze Szczyrku trasę poleca Przemas74 Dzisiaj wybraliśmy się na pierwszą w tym roku wycieczkę pieszą, więc trasa jest spokojna, a największe wzniesienie pokonaliśmy kolejką...

Zastartowaliśmy na parkingu pod urzędem miasta - po pierwsze parking jest darmowy - nie tak jak pod kolejką - a po drugie na wstępie mieliśmy podejście pod kolejkę, przez co nie musieliśmy wspinać się na samym końcu...

Po wyjeździe na górę Żar ruszyliśmy czerwonym szlakiem na punkt widokowy Kiczera, potem idąc nim dalej, doszliśmy do miejsca, gdzie przecina go dalej szlak niebieski - w który skręciliśmy (w prawo).

Po dłuższym spacerze dołączył do niego szlak żółty i po krótkim odcinku, gdzie oba szlaki szły tą samą drogą, skręciliśmy tak, jak nas prowadził szlak żółty. Doszliśmy nim aż do Międzybrodzia Żywieckiego i już jego ulicami wróciliśmy do miejsca, gdzie zostawiliśmy auto.

Na tej trasie nie ma jakiś wielkich podejść, natomiast idąc szlakiem żółtym, trzeba zaliczyć dość długie i w miarę ostre zejście. Więc jeśli ktoś ma ochotę na ostre podejście, polecam albo iść w drugą stronę niż my szliśmy, lub też nie wyjeżdżać koleją na górę, Żar tylko trochę się powspinać na piechotę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Kozubnik... Opuszczony Ośrodek Wczasowy HPR-u Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,36 km

Czas trwania spaceru: 3 godz.

Przewyższenia: 119 m

Suma podejść: 156 m

Suma zejść: 167 m Trasę dla spacerowiczów ze Szczyrku poleca Jota18 Zespół Domów Wypoczynkowo Szkoleniowych HPR Porąbka-Kozubnik – były ośrodek Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach.

Znajdował się w Porąbce (przysiółek Kozubnik) w Beskidzie Małym na obszarze o powierzchni 7,5 ha. Był ośrodkiem samowystarczalnym, posiadał własne ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków i awaryjny system zasilania, zasilany dwoma czołgowymi silnikami o mocy 400 kW, własną stację benzynową. Ośrodek zatrudniał stały personel medyczny: lekarza internistę, lekarza stomatologa, specjalistę ds. rehabilitacji, pielęgniarki, zapewniając w ten sposób pełną ochronę medyczną. Do dyspozycji była także karetka pogotowia.

Czasy jego świetności skończyły się wraz z upadkiem PRL-u. Spółka, należąca do dwóch braci przybyłych z USA do Polski, która kupiła ośrodek, szybko popadła w ogromne długi.

W 1996 roku sąd ogłosił upadłość firmy. Turyści przestali odwiedzać ośrodek z powodu zaprzestania dotowania wczasów pracowniczych, a także z braku wkładu nowego właściciela w remonty ośrodka. Dzisiaj, niegdyś okazały, o wysokim standardzie kurort jest opuszczony. Wartościowe przedmioty i urządzenia zostały rozszabrowane. Dzisiaj ośrodek jest wykorzystywany przez paintballowców i ludzi zwiedzających ruiny ośrodka

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Orłowa - Równica Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,01 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 498 m

Suma podejść: 1 084 m

Suma zejść: 1 091 m Trasę dla spacerowiczów ze Szczyrku poleca Utor

Niezbyt długa trasa, ot tak na jeden dzień, bez specjalnego wysiłku, chociaż w nocy dosypało śniegu. W zasadzie nigdzie nie trzeba było torować, a jeśli nawet, to śnieg miał maksymalnie 30 cm, więc nie było źle. Punkt startowy wybrany na stacji Wisła-Obłaziec, żeby uniknąć dreptania po asfalcie przez Ustroń oraz ze względu na niewątpliwą atrakcję, jaką jest wiszący most i jaz na Wiśle. Jak się okazało, asfalt ciągnął się przez całą dolinę, aż po przysiółka Dobka, co miało tę dobrą stronę, że droga była odśnieżona. I zmyleni tą odśnieżoną drogą, zamiast iść czarnym szlakiem na Zakrzosek, dotarliśmy do Jastrzębia. Przetarta ścieżka się skończyła i do drogi na grzbiecie trzeba było iść na przełaj, torując po śniegu przez las. Z polany grzbietowej zaczęło być widać sąsiednie góry - Stary Groń, pasmo Błatniej i Klimczoka i Beskid Węgierski. Odcinek przez Orłową, Beskidek na Równicę jest nieco monotonny, prowadzi przez las, za to z polan przy sprzyjających warunkach (a takie akurat były) widać pasmo Czantorii aż po Stożek, a za nimi majaczące szczyty Beskidu Morawsko-Śląskiego i okolice Brennej. Niebieski szlak omija co prawda sam szczyt Równicy, ale można tam wejść albo nieoznakowaną ścieżką odbijającą od szlaku, albo spod schroniska obok hotelu szlakiem żółtym. Ponieważ ścieżka nie była widoczna, a nie chcieliśmy błądzić i przedzierać się przez chaszcze i śnieg, pozostało nam iść od schroniska. W ogóle Równica jest chyba najbardziej zagospodarowanym szczytem w Polsce - schronisko, hotel, karczma, stragany z pamiątkami, latem tor saneczkowy, do tego możliwość wjazdu samochodem powodują, że kręci się tam mnóstwo ludzi. Zejście do Ustronia doliną Gościeradowca, obok ołtarza "Kamień Ewangelików", jest dość strome, za to trafia się prosto na stację kolejową Ustroń Zdrój i centrum miejscowości.

Nawiguj

Co dają regularne spacery? Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

