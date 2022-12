Ścieżki rowerowe do 11 km od Szczyrku. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem ze Szczyrku

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Szczyrku, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 703 m

Suma podjazdów: 15 090 m

Suma zjazdów: 15 105 m

Rowerzystom ze Szczyrku trasę poleca Mateokania

Start w Łodygowice przez Huciska Wilkowice, następnie Bystra Wilkowicka-Meszna. Z Mesznej na Chatę na Groniu i czarnym szlakiem w kierunku Gorki Szczyrkowskiej. Potem do centrum Szczyrku i przez Buczkowice, Rybarzowice do Łodygowic.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,62 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 799 m

Suma podjazdów: 2 228 m

Suma zjazdów: 2 228 m