Rowerem do 17 km od Szczyrku. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową ze Szczyrku? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 17 km od Szczyrku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Szczyrku proponujemy na weekend 25 - 26 września.

Wycieczki rowerowe ze Szczyrku We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Szczyrku, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Szczyrku ma być 13°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Szczyrku ma być 19°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Hrobacza Łąka - pot i wrażenia bezcenne :) Stopień trudności: 3

Dystans: 39,86 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 523 m

Suma podjazdów: 1 095 m

Suma zjazdów: 1 124 m Shadow125 poleca trasę mieszkańcom Szczyrku Przed wyjazdem polecam dokładny przegląd roweru.

Długo zbierałem się do tego szczytu (822 m.n.p.m.), rok temu odpadłem w połowie ze względu na temperaturę (35 stopni). Tym razem pogoda dopisała wręcz idealna. Zapakowałem rower do pociągu i wysiadłem na stacji Pietrzykowice Żywieckie. Zaopatrzony w jedzenie i wodę oraz batoniki ruszyłem w trasę. Zrobiłem małe kółko żeby zobaczyć jak się tam mieszka (w sierpniu planuje tu przyjazd na urlop). Nie mogłem sobie odmówić wejścia na wał nad Jeziorem Żywieckim, po drodze mijałem knajpkę (jakby ktoś nie miał kanapek :)). Parę przystanków w celu podziwiania widoków. Zapora w Tresnej, plaża w Czernichowie i ogólnie warto popatrzeć na okolice. W Międzybrodziu Bialskim po lewej stronie jest tabliczka kierująca nas na wjazd w górę. I tu kończy się przyjemna jazda i zaczyna wspinaczka i często wypychanie roweru.

Po drodze jeszcze mijałem sklepik w prywatnym domu z przemiłymi sprzedawcami, pan (chyba właściciel wyszedł za mną i szczegółowo opisał mi ew. problemy po drodze) - pozdrowienia -

Praktycznie do samej góry asfalt który z czasem się rozpadał a przy szczycie szuter i kamienie. Dotarłem do schroniska i tu chyba niemiłe zaskoczenie. Prowadzący schronisko zachowują się tak jakby nie mieli dla nikogo czasu, a pytanie o dalszą drogę zbywają obowiązkami - to nie tylko moja opinia - rozmawiałem z innymi turystami. Jak na ironię umieszczono przy wejściu "powitanie". Koniec odpoczynku, teraz parę metrów w górę do Krzyża III Tysiąclecia i w dół. Okazało się, że nie jestem jedyny na rowerze w tym dniu. Tu polecam szlak czerwony - przełęcz "U Panienki" - Groniczek - Gaiki. Jadąc ze szczytu Gaiki początkowo jechałem czerwonym szlakiem, potem wygodniej było drogami pożarowymi - wyjechałem w Straconce. Następnie bulwarami oraz po mieście do Bielska Białej. Wspaniały dzień a wrażenia bezcenne. Polecam :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Jaworzu Stopień trudności: 2

Dystans: 41,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 814 m

Suma zjazdów: 890 m Rowerzystom ze Szczyrku trasę poleca Ireneusz Park Zdrojowy tężnia i Muzeum.

Muzeum Fauny i Flory Morskiej mieści się przy Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka, w jednym z przysiółków gminy Jaworze - Jaworzu Średnim. Jaworze jest uroczą gminą w powiecie bielskim, w południowej części województwa śląskiego. Miejscowość ma aspiracje uzdrowiskowo-wypoczynkowe. Powstanie muzeum było możliwe dzięki ofiarności bosmana Erwina Pasternego. Urodził się w Jaworzu Średnim w 1928 r. i tu zdobył wykształcenie podstawowe. Realizując swoje młodzieńcze marzenia, kontynuował naukę w szkołach morskich, zdobywając stopień bosmana. Pływał po całym świecie, zgłębiając jednocześnie tajniki życia oceanów. Zaczął też łowić, a następnie preparować różne stworzenia morskie. Część swojej kolekcji okazów przyrody mórz południowych podarował szkole w Jaworzu. Muzeum Fauny i Flory Morskiej rozpoczęło swoją działalność w 1969 r. Najciekawszymi eksponatami są m.in. żółw morski, rekiny (w tym rekin młot), ośmiornice, mięczaki, jeżowce. Dzięki wieloletniej współpracy i pomocy Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, większość eksponatów jest świetnie zachowana, powstają nowe ekspozycje, a młodzież pogłębia swoją wiedzę na tematycznych obozach i spotkaniach. Warto dodać, że tradycje morskie w Gimnazjum oprócz Muzeum Fauny i Flory aktywnie podtrzymuje Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej (początki Ligi sięgają 1930 r.; organizacja miała za zadanie propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa oraz rozbudowę floty morskiej i rzecznej). Jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów na najlepiej pracujące Koło, a także wydawcą własnego pisma „Delfin”. W 2011 r. powstał projekt budowy w pobliżu Gimnazjum pierwszego w tym regionie, nowoczesnego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, z salą wykładową. To umożliwia dotarcie do szerszego grona odbiorców, a zarazem staje się kolejną atrakcją Jaworza. Do nowego muzeum mają trafiłóy m.in. zbiory zgromadzone w szkolnym Muzeum, a także dodatkowe okazy fauny i flory morskiej oraz śródlądowej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa pierwsze śniegi Stopień trudności: 2

Dystans: 32,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 1 002 m JIMMYtm poleca trasę rowerzystom ze Szczyrku Jako że pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, a pojawiła się szansa na słońce w niedziele, Barbie wybrała się na pierwszą "górską" wyprawę. Trasa zwana Stokówka jest bardzo popularna wśród ludzi ze względu na jej łatwość techniczną i dostępność z parkingu na Białym Krzyżu :))

Trasę przemierzamy z Białego Krzyża do Przysłopu i z powrotem, dzięki temu zawsze można zawrócić wcześniej i skrócić sobie wycieczkę.

Dla kogoś kto che poznać smak gór, ale boi się kamieni i korzeni, to pozycja obowiązkowa. Mamy typowe górskie interwały, podjazdy i zjazdy plus widoki, ale bez absorbujących naszą uwagę trudności technicznych. Ot, trzeba mieć trochę pary w nogach i luzu w gaciach :))

Samej jazdy tempem spokojnym wyszło niecałe 3 godziny, do tego czas w schronisku (tragicznym architektonicznie) i po drodze, dla podziwiania widoków ;)

Co do samego schroniska to i tak zostało już trochę odremontowane i zmodernizowane, głównej gierkowskiej bryły zmienić się pewnie nie da, ale w środku miłe zaskoczenie, nie jest źle :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Szczyrku

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec Stopień trudności: 1

Dystans: 52,23 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podjazdów: 776 m

Suma zjazdów: 751 m Guidoak poleca trasę mieszkańcom Szczyrku

Popołudniowa wycieczka. Pojechaliśmy na dworzec zobaczyć pociągi, no i jechał jakiś do Żywca, więc wsiedliśmy. Dojechaliśmy do Łodygowic k.Żywca i pojechaliśmy nad Jezioro Żywieckie, a potem przez Bierną, Łodygowice i Wilkowice do Bielska. W Bielsku zajechaliśmy jeszcze na bulwary w Straconce. Fajna trasa. Mały ruch aut.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra--Stożek 2015/7/11 19:25 Stopień trudności: 3

Dystans: 54,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 771 m

Suma podjazdów: 3 473 m

Suma zjazdów: 3 564 m Arturroo1983 poleca trasę mieszkańcom Szczyrku Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Tokio Raport - rozmowa z Karoliną Pęk