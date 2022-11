Przegląd tygodnia z 27.11.2022 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 20.11 do 26.11.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 27.11.2022. 20.11 - 26.11.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Powiedzieć o mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze, że są kontrowersyjne, to nic nie powiedzieć. Brak możliwości kupienia piwa, niemalże niewolnicza praca ludzi przy budowie stadionów, kupowanie meczów... Wszystko to bezlitośnie wytknięte w prześmiewczych memach. Obrywa się także polskiej kadrze, która to tradycyjnie ma rozegrać trzy mecze: otwarcia, o wszystko i o honor. Zobaczcie, z czego jeszcze śmieje się internet!

Zakończył się Plebiscyt Edukacyjny 2022 Dziennika Zachodniego! Poznaliśmy najlepszych nauczycieli szkół podstawowych w woj. śląskim. Nasi Czytelnicy wybrali Nauczycieli Roku w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. W naszej galerii zobaczycie laureatów w kategorii "klasy IV-VIII"