Przegląd tygodnia z 20.02.2022 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 13.02 do 19.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jedzenie na podróż to prawdziwe pole do popisu. Często trzeba zabrać ze sobą przekąski, które zaspokoją głód i jednocześnie wytrzymają wiele godzin w bagażu podręcznym. Przyjrzeliśmy się, jakie najgorsze przekąski jedzone przez współpasażerów najczęściej wspominacie ze swoich wypraw.

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 32-letniego narciarza ze Słowacji. Do tragedii doszło w środę 16 lutego na stoku Czantoria w Ustroniu. Niestety, nie jest to jedyny śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnich latach na beskidzkich stokach.