Przegląd tygodnia z 12.12.2021 w Szczyrku. Najważniejsze wydarzenia od 5.12 do 11.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację turyście, który zakwestionował pobór opłaty miejscowej w Szczyrku. Miasto leży w strefie, w której przekroczone są normy jakości powietrza i bezprawnie pobiera opłaty klimatyczne. Burmistrz turystycznej miejscowości Antoni Byrdy stwierdził, że samorząd nie został powiadomiony o wyroku i nie zna uzasadnienia, ale jeśli takie otrzyma, to się do niego ustosunkuje.

Wrocław z dzieckiem nie musi ograniczać się do placów zabaw. Stolica Dolnego Śląska oferuje wiele atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Rodzinna wycieczka po Wrocławiu może być prawdziwą przyjemnością i oferować mnóstwo zabawy zarówno dzieciom, jak i dorosłym, o ile się wie, gdzie szukać atrakcji. Jakie miejsca we Wrocławiu warto odwiedzić z dzieckiem? Oto lista najlepszych miejsc i zajęć na wycieczkę po Wrocławiu lub city break z dzieckiem!

Choć mogłoby się wydawać, że zima to dla ogrodnika czas wytchnienia i beztroskiego lenistwa, nic bardziej mylnego. I chociaż w zimowym ogrodzie faktycznie jest mniej prac do wykonania niż wiosną czy jesienią, to ich lista i tak jest całkiem pokaźna. Zobacz, jak zadbać o ogród zimą i jakie prace trzeba w nim wykonać, albo prowadzić na bieżąco.

ŚLĄSKIE. Policja każdego dnia poszukuje osób, które dopuszczają się kradzieży rozbójniczych, apelując o pomoc w ich rozpoznaniu. Kliknij w „zobacz galerię". Zebrany materiał pochodzi ze strony slaska.policja.gov.pl, dostępny 8 grudnia 2021 roku.

Śląskie. DZIELNICE GROZY - cóż, taka niejednokrotnie przylgnęła do nich łatka. Czy jednak te miejsca naprawdę są niebezpieczne i zasługują na miano dzielnic grozy? A może to jednak przesada? Zakorzenione od dziesięcioleci stereotypy, porachunki pseudokibiców, wandalizm, rozboje, częste libacje alkoholowe, bieda... - to główne powody, przez które do części dzielnic w miastach woj. śląskiego przylgnęła łatka "dzielnic grozy". Poznaj 13. ponoć najbardziej niebezpiecznych dzielnic w woj. śląskim - kliknij w "zobacz galerię".