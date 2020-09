Przegląd sierpnia 2020 w Szczyrku, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczyrku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020]”?

Przegląd sierpnia 2020 w Szczyrku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię! 📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: 10 zasad dla uczniów, które mogą pomóc uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą". 📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych krajów nie wrócimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września.

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Te koty nie linieją! Urocze kotki, które nie gubią sierści. Poznaj rasy kotów, które nie zostawiają sierści gdzie popadnie Koty, które nie gubią sierści to ideał? W końcu nie trzeba po nich sprzątać i można bez obaw brać je na kolana. Koty, które nie linieją praktycznie się nie zdarzają – chyba, że w ogóle nie mają sierści. Są jednak takie rasy kotów, które tracą o wiele mniej futra niż inne, a w dodatku ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Marzy ci się mruczek, ale taki, który nie zostawia po sobie kłaczków? Zobacz, które rasy kotów nie linieją zbyt obficie! 📢 Blokowiska jak pałace lub statki kosmiczne. Aż trudno uwierzyć, że te miejsca istnieją naprawdę Na przedmieściach Paryża można napotkać niesamowite blokowiska, które wyglądają jak żywcem wyjęte z filmu science fiction. Te miejsca trzeba zobaczyć.

📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Wypadek w Kleszczowie na DK 88. Policja zatrzymała kierowcę osobówki. To on miał spowodować tragedię Śląskie. Wychodzą na jaw nowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku na DK88 między Kleszczowem a Gliwicami, w którym zginęło 9 pasażerów busa marki renault trafic. Jedna osoba została w tej sprawie zatrzymana. Miała kierować samochodem osobowym kiedy doszło do tragedii. - Osoba mogła mieć związek z tym zdarzeniem lub go spowodować. Jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - powiedziała DZ prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

📢 GIS ostrzega konsumentów przed tymi produktami! Sprawdź, czy masz je w domu Uważajcie na te produkty! W ciągu ostatnich kilku miesięcy GIS opublikował wiele ostrzeżeń. Zebraliśmy je w galerii. Zobaczcie, czy macie te produkty w swoim domu.

📢 Wypadek z udziałem dwóch rowerzystów. Policja szuka świadków Policja szuka świadków wypadku, do którego doszło 18 lipca br. w Szczyrku. Przed przejściem dla pieszych zderzyło się dwóch rowerzystów. Obaj cykliści zostali ranni, konieczna była hospitalizacja. 📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 11 do 17 sierpnia 2020. Sprawdź pełny wykaz wszystkich miast i powiatów Wyłączenia prądu na Śląsku: Na liście Katowice, Częstochowa, gminy Podbeskidzia, gdzie w ciągu najbliższych pięciu dni zaplanowano sporo robót naprawczych na liniach. A to wiąże się z czasowym brakiem energii elektrycznej. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Kolejny dramatyczny wypadek na trasie Tour de Pologne. Kolarz przetransportowany śmigłowcem do szpitala Kolejny poważny wypadek na trasie Tour de Pologne. Podczas 3. etapu przy zjeździe z Wielkiej Puszczy upadek zaliczył kolarz grupy Groupama FDJ Mickael Delage. Został przetransportowany do szpitala helikopterem. Nieoficjalnie ma podejrzenie urazu głowy i kręgosłupa. 📢 Gigantyczne wyprzedaże w sklepie Decathlon! Promocje i obniżki nawet do 80 proc. Co kupisz taniej? Lista produktów [07.08.2020] W sklepach Decathlon trwa wielka sierpniowa wyprzedaż. Można tam znaleźć naprawdę ciekawe promocje! Pod koniec sezonu sportowego 2020 sieć sprzedaje swoje produkty w znacznie niższych cenach. Wszystko po to, aby zrobić miejsce na półkach dla nowego sprzętu. Obniżki sięgają nawet 80%. 📢 Rygory sanitarne w 26 miejscowościach woj. śląskiego. Wracają obowiązkowe maseczki Ministerstwo Zdrowia wprowadza zaostrzone rygory sanitarne w powiatach, gdzie liczba zakażonych koronawirusem jest największa. Wróci obowiązek noszenia maseczek oraz ograniczenie liczby pasażerów w komunikacji miejskiej, a także gości na weselach. Takich powiatów w województwie śląskim jest aż 8 - czyli dotyczy to mieszkańców 26 miejscowości.

