Przegląd prasy z tygodnia 27.08.2023. Co działo się w Szczyrku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!

Rządowe Centrum bezpieczeństwo wysłało ALERT! Mieszkańcy woj. śląskiego dziś, w piątek 25 sierpnia 2023 r. muszą uważać! Na terenie całego województwa IMGW prognozuje wystąpienie bardzo niebezpiecznych burz - obowiązuje 2. stopień OSTRZEŻENIA! Mogą wystąpić gwałtowne burze z bardzo silnymi opadami deszczu i gradobiciem. Sprawdź szczegóły ostrzeżenie i zobacz MAPĘ online, gdzie już teraz pada.