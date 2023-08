Przegląd prasy z tygodnia 20.08.2023. Co działo się w Szczyrku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Coraz rzadziej decydujemy się, by sformalizować związek - tak wynika z danych zebranych przez GUS. W stosunku do 2010 roku liczba małżeństw zawartych na 1000 mieszkańców zmalała z 5,9 na 4,1. A jak wypadają statystyki dla województwa śląskiego? Tego dowiecie się z naszej galerii. Przedstawiamy Wam TOP 20 miast, w których liczba małżeństw na 1000 mieszkańców jest najwyższa.

Muzeum Śląskie w Katowicach, Tauron Lab oraz Fundacja Soundscape zapraszają na 2. edycję muzycznego pikniku rodzinnego Muzeum-Wy-Dźwięki. W tym roku, w trakcie wydarzenia, uczestnicy będą świętować 150. urodziny Wojciecha Korfantego - jednej z najważniejszych postaci Górnego Śląska. Wydarzenie odbędzie się 19 sierpnia 2023 r. w godzinach od godz. 14:00 do 19:00 na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. To wyjątkowa okazja, by spędzić czas w rodzinnym gronie i wziąć udział w warsztatach muzycznych, koncertach plenerowych oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Wojciecha Korfantego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.