Przegląd prasy 3.11.2020 Szczyrk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczyrku

Warto zastanowić się, w jaki sposób przygotować i przeprowadzić rekrutację, by zgłaszali się właściwi kandydaci i by ostatecznie dokonać sensownego wyboru.

Epidemia koronawirusa w województwie śląskim niestety nie odpuszcza. We wtorek, 3 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 2407 zakażeniach w regionie! To rekord... W całej Polsce dziś przybyło ponad 19 tys. przypadków. Zwróciliśmy się do sanepidu o udostępnienie danych dot. wskaźnika zakażeń w woj. śląskim. Gdzie sytuacja jest najgorsza? Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

Cztery osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ataku terrorystycznym w centrum Wiednia. Do strzelaniny doszło w jednym z centralnych placów miasta. Policjanci zabili zamachowca i przeszukali jego mieszkanie. Wśród 17 rannych jest policjant.

Nauka zdalna od 26 października realizowana jest w szkołach średnich oraz częściowo w szkołach podstawowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki tryb ma obowiązywać do 8 listopada 2020 r. Ma to jednak zależeć od sytuacji pandemicznej w kraju. Czy po 8 listopada 2020 r. uczniowie wrócą do klas, czy nauka zdalna zostanie wydłużona oraz czy nauczanie na odległość wróci również do klas I-III szkół podstawowych oraz do przedszkoli? Zobacz najnowsze scenariusze dotyczące powrotu starszych uczniów do szkół. Kiedy ostateczna decyzja?