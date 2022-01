Przegląd prasy 26.01.2022 Szczyrk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczyrku

Prasówka Szczyrk 26.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Marta Chodorowska to dla widzów przede wszystkim pełna pasji córka wójta z kultowego serialu "Ranczo". Już wkrótce zobaczymy ją w zupełnie innej odsłonie. Aktorka dołączyła do obsady lubianego serialu "M jak miłość". - Cieszę się, ponieważ to rola zupełnie inna, niż te, które grałam do tej pory - mówi.