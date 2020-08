Przegląd prasy 25.08.2020 Szczyrk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczyrku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.08.2020, w Szczyrku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jesienią czeka nas armagedon. Zwolnienia i pogorszenie warunków zatrudnienia”?

Prasówka Szczyrk 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jesienią czeka nas armagedon. Zwolnienia i pogorszenie warunków zatrudnienia Jesienią możemy spodziewać się drastycznych zmian na rynku pracy. Jeżeli rząd nie wprowadzi nowych regulacji, niebawem tarcza antykryzysowa przestanie chronić pracowników przed zwolnieniem, a ich utrzymanie dla wielu firm może stać się nieopłacalne. 📢 Zakaz lotów od 1 września. Z tych państw nie polecimy do Polski [LISTA] Rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów, ma to nastąpić dopiero za tydzień, 1 września - czytamy na Polsatnews.pl. Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski.

📢 Aż 114 refundowanych leków dla kobiet w ciąży. Lista będzie na bieżąco uzupełniana Od 1 września b.r. kobiety w ciąży zyskają bezpłatny dostęp do aż 114 najczęściej stosowanych w okresie ciąży lekarstw, dostępnych wyłącznie na receptę. Wykaz specyfików opublikowano w Dzienniku Ustaw Ministra Zdrowia wraz z aktualną listą leków refundowanych dla osób z chorobami przewlekłymi. 📢 Powtórne zakażenie koronawirusem jest możliwe! Pierwszy na świecie przypadek reinfekcji potwierdzono oficjalnie w Chinach Jak dotąd uważano, że powrót do zdrowia po zachorowaniu na COVID-19 zapewnia przynajmniej czasową odporność na koronawirusa. Pierwszy na świecie potwierdzony przypadek powtórnego zakażenia pokazuje jednak, że okres ochrony przed reinfekcją może być nawet tak krótki jak kilka miesięcy! 📢 W Poznaniu rozpoczęła się produkcja najbardziej kultowych w Polsce kosmetyków. Produkowano tu krem Nivea, oliwkę Bambino i Przemysławkę Rok 1929. Na poznańskich Zawadach trwa w najlepsze produkcja pasty do zębów, zasypek dla dzieci, plastrów, opatrunków, mydła i kultowego kremu Nivea. Wtedy jeszcze nikt nie wie, że ta część Poznania stanie się zagłębiem wyrobów kosmetycznych. Przez okres PRL będą tam powstawać najbardziej kultowe kosmetyki: Przemysławka, woda kwiatowa Poemat, oliwka Bambino, które po latach wrócą do łask, albo wcale nie wyjdą z mody. Niewiele osób zdawało sobie wówczas sprawę, jaki potencjał tkwi w niewielkiej fabryce za Wartą. Dziś Poznań produkuje kosmetyki na cały świat.

📢 Powrót do szkół od 1 września. Szef MEN: Młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – Wyraźnie widać, że powrót choćby młodych ludzi na egzaminy ósmoklasisty, maturzysty, powrót do przedszkoli, konsultacje w szkołach nie spowodował wzrostu zachorowań (…) To pokazuje, że młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – stwierdził minister edukacji Dariusz Piontkowski na antenie TVN24. Szef resortu podkreślił, że „otwarcie szkół jest związane także z otwarciem całego społeczeństwa”.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 25 do 31 sierpnia. Pełny wykaz miast i powiatów! Będą czasowe braki energii elektrycznej Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych śląskich miastach (25-31 sierpień), wszystkich powiatach. Na liście m.in. Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Żory i powiaty: bielski, cieszyński, częstochowski, lubliniecki, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański i żywiecki. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź kiedy i gdzie nie będzie prądu!

📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być ciężko! Z kim nie warto się wiązać? [22.08.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

