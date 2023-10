Przegląd prasy 17.10.2023 Szczyrk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczyrku

Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii i trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

W niedzielę 15 października od godz. 7 trwają wybory do parlamentu, odbywa się także referendum. W południowej części województwa śląskiego, w okręgach nr 27 i 30, pracuje 913 obwodowych komisji wyborczych, uprawnionych do głosowania jest ponad 1,1 mln osób. Poznaliśmy frekwencję, jaka była na godz. 17 w tych dwóch okręgach. W niektórych obwodowych komisjach wyborczych była tak wysoka, że trzeba było dowieźć karty do głosowania.