Przedszkola w Szczyrku. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola prywatne w Szczyrku działają według przepisów, które określono w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Szczyrku możesz znaleźć na ich stronach, a także na stronie urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Szczyrku?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie ważna w sferze rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.