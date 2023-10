Prasówka ze Szczyrku 16.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W niedzielę 15 października od godz. 7 trwają wybory do parlamentu, odbywa się także referendum. W południowej części województwa śląskiego, w okręgach nr 27 i 30, pracuje 913 obwodowych komisji wyborczych, uprawnionych do głosowania jest ponad 1,1 mln osób. Poznaliśmy frekwencję, jaka była na godz. 12 w tych dwóch okręgach. Największą odnotowano w Bielsku-Białej, najmniejszą w powiecie raciborskim.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.

Punktualnie o godz. 7.00 rozpoczęło się dzisiaj 15 października głosowanie, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele do Sejmu i Senatu z południowej części województwa śląskiego, jednocześnie odbywa się referendum. Na razie do bielskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nie dotarły żadne informacje o ewentualnych problemach z rozpoczęciem głosowania.