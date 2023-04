Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Kontrola drogowa to dla wielu kierowców stresujące doświadczenie. Aby stres był mniejszy, warto wiedzieć do czego policja ma prawo.

Tanie sportowe motocykle do kupienia w województwie śląskim. Kto nigdy nie chciał poczuć wiatru we włosach na szerokiej szosie? Już za kilka tysięcy można spełnić marzenia i kupić własny jednośladowiec. Przyjrzeliśmy się aktualnym ofertom i specjalnie dla Was wybraliśmy 10 propozycji zakupu. Cena żadnego z motocykli w naszym zestawieniu nie przekracza 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do galerii po dane techniczne dotyczące przebiegu, daty produkcji i pojemności silnika. Może znajdziecie coś dla siebie?

SnowFest Festival 2023! W Szczyrku trwa 10. edycja jedynego zimowego festiwal w Polsce i jednocześnie prawdziwe święto dla fanów muzyki oraz sportów. Pierwszego dnia na scenie pojawili się m.in. asthma, Fisz Emade Tworzywo oraz Grubson. Z kolei na skoczni narciarskiej, przemienionej w tor freestyleowy, rywalizowała czołówka polskiej sceny snowboardowej. Pierwszy dzień festiwalu możecie zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii.