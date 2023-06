Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Szczyrku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczyrku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?