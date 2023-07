Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Szczyrku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wielu z nas odczuwało charakterystyczne palenie w przełyku. Zgaga, bo o niej mowa, to częsty problem dotyczący nawet poważnych chorób. Obecnie szacuje się, że dolegliwość dotyka nawet ponad 1/4 całego społeczeństwa. Co powoduje zgagę? Jak sobie z nią skutecznie radzić?

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.