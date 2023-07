Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Szczyrku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

ROZRYWKA. Zbliża się szalony weekend pełen atrakcji! W programie kina plenerowe, darmowe koncerty, festyny i inne imprezy spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i to zupełnie ZA DARMO! Między 14-16 lipca w województwie śląskim niebo rozbłyśnie gwiazdami, które umilą nam ten wakacyjny czas. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty Krzysztofa Cugowskiego, Pięknych i Młodych, gościa od Sacrum i Pana, który cale nie jest taki miły, ale wie, jak poderwał małolatki. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Pieniny to jedno z najpiękniejszych pasm górskich, a królową tamtejszych tras pieszych i rowerowych jest Droga Pienińska, wijąca się wzdłuż stromych brzegów Dunajca. Wycieczka tym szlakiem to prawdziwa przygoda z dodatkowymi atrakcjami. Droga Pienińska została wreszcie ponownie otwarta we wtorek 11 lipca 2023 po przodującym się remoncie. Co się zmieniło? Jakie atrakcje czekają na turystów na tym niezwykłym szlaku, poza zapierającymi dech w piersiach widokami? Przekonajcie się.