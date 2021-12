Prasówka Szczyrk 29.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczyrku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Szczyrk 29.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sylwester coraz bliżej i jeśli nie macie pomysłu, co robić w tę ostatnią noc 2021 roku, rozważcie propozycje beskidzkich ośrodków narciarskich, które przygotowały stoki do nocnej sylwestrowej jazdy. Propozycji jest mnóstwo! Sprawdźcie, co proponują ośrodki narciarskie w Wiśle, Szczyrku i Istebnej.