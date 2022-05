Prasówka Szczyrk 26.05.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczyrku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05, w Szczyrku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „FIFA 22 TOTW 36 - zaskakująca pierwsza jedenastka! Zobaczcie FIFA Ultimate Team 22 Team of the Week 36”?

Prasówka Szczyrk 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 FIFA 22 TOTW 36 - zaskakująca pierwsza jedenastka! Zobaczcie FIFA Ultimate Team 22 Team of the Week 36 EA Games opublikowało Team Of The Week z numerem 36. W tym tygodniu zarówno pierwsza jedenastka jak i reszta kart zawiera zaskakujących zawodników. Zobaczcie, kto w tym tygodniu pojawił się w pierwszym składzie, a kto zaklepał miejsce na ławce rezerwowych.

📢 Zobacz przerażające zniszczenia Mariupola [MAPA, ZDJĘCIA]. Rosjanie zburzyli miasto o powierzchni większej niż Paryż W ciągu kilku miesięcy Rosjanie zniszczyli całe kilkusettysięczne ukraińskie miasto o powierzchni 134 km kw. - Mariupol. Dla porównania Paryż zajmuje 105,4 km kw. 📢 W Śląskiem się zbroją? Karabiny maszynowe i tysiąc sztuk amunicji w nielegalnym magazynie! W jednej z miejscowości województwa śląskiego przestępcy zgromadzili 7 karabinów maszynowych, blisko tysiąc sztuk amunicji oraz kilka istotnych elementów broni. Nielegalny arsenał z bronią zlikwidowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.

Prasówka 26.05 Szczyrk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczyrku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Begonia bulwiasta, stale kwitnąca, zwisająca, dragon i zimowa. Kwiaty na słońce i do cienia. Uprawa różnych begonii w ogrodzie i na balkonie Begonie to popularne i piękne rośliny. Mają bardzo wiele gatunków i odmian – niektóre, pięknie kwitnące, uprawia się na balkonach i w ogrodach. Jedną z zalet begonii są ich zróżnicowane wymagania. Są takie, które kochają słońce, oraz takie, które pięknie kwitną w cieniu. Niektórym odpowiadają warunki pośrednie. Wszystkie są jednak łatwe w uprawie, trzeba tylko wiedzieć, która co lubi. Podpowiadamy, jakie begonie wybrać do ogrodu i na balkon oraz jakie warunki im zapewnić, by kwitły aż do późnej jesieni.

📢 Jakie błędy popełniamy najczęściej podczas parzenia kawy? Sposoby na idealną kawę Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób pije codziennie małą czarną, aby się rano rozbudzić lub dodać sobie energii w trakcie pracy. Jak prawidłowo parzyć kawę, by cieszyć się jej przyjemnym smakiem i wydobyć z niej to, co najlepsze? Jakich błędów unikać podczas robienia kawy? Sprawdź nasze podpowiedzi. 📢 W te dni będą wypłacone pierwsze Czternaste Emerytury. Znane są już też progi dochodowe [26.05.2022] 1338,44 zł brutto - tyle w tym roku wyniesie czternasta emerytura. Będzie obowiązywać kryterium dochodowe. Nie trzeba składać żadnego wniosku. 📢 Można zwariować i żyć normalnie – ta kampania otwiera oczy na problemy osób chorych psychicznie. Depresja, schizofrenia nie muszą ograniczać Zaburzenia psychiczne to temat tabu, o którym się nie mówi, a także powód do wstydu. Tymczasem osobę chorą psychicznie możesz spotkać w kancelarii prawnej, na scenie teatru czy za sklepową kasą. Choroba nie wybiera, nie zna statusu społecznego, płci czy wieku, a osoby chore psychicznie mogą „normalnie” funkcjonować w społeczeństwie – takie jest właśnie przesłanie kampanii zainicjowanej przez fundację Można Zwariować. Akcję promuje spot, w którym biorą udział m.in. aktorki Iza Kuna i Zosia Zborowska oraz muzycy Bracia Kacperczyk. Osoby potrzebujące pomocy w kwestii zdrowia psychicznego, swojego lub swoich najbliższych, mogą skorzystać również z infolinii oraz darmowych wizyt u specjalistów. Sprawdź szczegóły!

📢 Paznokcie ślubne dla panny młodej. Zobacz, jaki manicure będzie pięknie się prezentował w kościele i na sali weselnej. Trendy 2022 Paznokcie ślubne to jeden z elementów wyglądu panny młodej, o którym nie można zapomnieć. Manicure powinien być precyzyjnie wykonany, a kolor i wzór paznokci musi pasować do całości stylizacji bohaterki tego dnia. Sprawdźcie, co w tym roku będzie modne – paznokcie ślubne ze złotem, koronką, baby boomer, a może klasyczny french?

📢 Top 10 – Najwięksi twardziele kina. Kultowe postacie z filmów, które nie muszą byś superbohaterami, aby siać postrach wśród przeciwników W kinie nie brakuje twardzieli, którzy bez super mocy są w stanie stawić czoła nawet najgroźniejszym przeciwnikom. Oto 10 najbardziej kultowych postaci kina akcji, siejących postrach wśród złoczyńców i podziw całej reszty. Sprawdźcie sami.

📢 Wędkarstwo - sprzęt, odzież i akcesoria wędkarskie. Czy wędkartwo to drogie hobby? W sezonie wędkarskim, który jest zróżnicowany ze względu na gatunki ryb, stawy gospodarstw rybackich, jeziora czy rzeki są oblegane przed miłośników łowienia. Są tu zarówno ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z wędkarstwem, jak i stali bywalcy oraz osoby z wędkami, które dawno na rybach nie były i chcą wrócić do dawnej pasji. Podpowiadamy zatem, w jaki sprzęt do wędkowania warto się wyposażyć, do czego służą modne akcesoria do łowienia ryb oraz ile to wszystko kosztuje. Zapraszamy na nasz praktyczny przewodnik. 📢 Jak chronić się przed nowotworem? Niezbędne są trzy elementy. Połączenie tych działań zmniejsza ryzyko zachorowania na raka o 61 procent! Czy właściwa dieta i odpowiednia dawka ruchu mogą chronić przed zachorowaniem na raka? Badanie przeprowadzone na ponad 2 tysiącach europejskich seniorów pokazało, że tak. Naukowcy udowodnili, że połączenie suplementacji diety odpowiednimi witaminami i tłuszczami przy codziennej aktywności fizycznej może zmniejszać ryzyko rozwoju inwazyjnego nowotworu u osób po 70. roku życia życia nawet o 61 procent. Wyjaśniamy, jakie działania zwiększają ochronę przed chorobą.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2022: Matematyka. Mamy już ARKUSZE CKE! Było trudno? Zobacz PYTANIA i ODPOWIEDZI Egzamin ósmoklasisty 2022: Matematyka. We wtorek rozpoczął się jeden z ważniejszych egzaminów dla uczniów. Za nimi arkusze z matematyki. Co było na egzaminie? W naszej galerii prezentujemy arkusze egzaminacyjne i klucz odpowiedzi!

📢 WhatsApp wkrótce przestanie działać na niektórych urządzeniach. Sprawdź, czy musisz wymienić telefon Niezwykle popularny komunikator WhatsApp szykuje się do dużej aktualizacji. Wkrótce część użytkowników straci dostęp do najnowszej wersji aplikacji, przez co wirtualny kontakt z bliskimi może być utrudniony. Zobacz, czy musisz wymienić swój telefon i kiedy nastąpi wspomniana aktualizacja. 📢 Brakuje ci godzin w ciągu dnia? Sprawdź aplikacje na telefon, które pomogą ci zorganizować swój czas W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie są wiecznie zabiegani i często brakuje doby na załatwienie wielu spraw, aplikacje na telefony mogą pozwolić nam zorganizować i zaoszczędzić czas. Aby nieco ułatwić i usystematyzować zadania na dany dzień, jednocześnie trzymając się określonych postanowień i nawyków mogą pomóc ci aplikacje zestawione w naszym materiale. Zobacz nasze propozycje.

📢 Ten sernik jest hitem Internetu. Obłędny przepis na sernik oreo. Smakuje i wygląda rewelacyjnie Pyszny i kremowy sernik oreo to hit Internetu. Idealne ciasto na Dzień Matki. Taki sernik nie wymaga pieczenia, jest prosty w wykonaniu i wygląda rewelacyjnie. Możesz przygotować go z oryginalnych ciastek oreo lub innych kakaowych ciastek ze śmietankowym nadzieniem. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku, jak przygotować sernik na zimno, bez pieczenia. Wypróbuj przepis na sernik oreo. 📢 Egzamin ósmoklasistów z matematyki 2022. Opinie uczniów: „Nie było tak źle z tą matmą”, „Mega proste”. Oto odpowiedzi do arkusza CKE! Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 dobiegł końca. Uczniowie zasiedli do arkuszy o godz. 9.00. Na rozwiązanie zadań mieli 100 minut. Ci, którzy skończyli wcześniej, mogli opuścić salę egzaminacyjną. Niektórzy podzielili się swoimi opiniami. Zdania są raczej podobne i większość komentujących jest pozytywnie zaskoczona poziomem egzaminu: „Nie było tak źle z tą matmą”, „Mega proste”. Niektórzy mają wątpliwości „Matma też coś podejrzanie łatwa”, „Prawie się nie poryczałam”. Zobaczcie odpowiedzi, przygotowane przez nauczyciela.

📢 Wellbeing - jak zadbać o swoich pracowników? Dobre samopoczucie pracowników to dla wielu pracodawców wciąż pojęcie szalenie abstrakcyjne, którym nie warto się w ogóle zajmować. Na szczęście w coraz większej liczbie firm można zaobserwować zmiany w podejściu do tego tematu. Czym jest tajemniczy „wellbeing”? Co obecnie firmy oferują zatrudnionym u siebie osobom? 📢 Recenzja Sniper Elite 5. Strzelec wyborowy na francuskim froncie daje radę, choć nie zachwyca Studio Rebellion zdążyło już przyzwyczaić graczy do pojawiania się coraz to nowszych odsłon serii Sniper Elite co kilka lat. Tym razem udajemy się z misją do okupowanej przez nazistów Francji u schyłku II Wojny Światowej w 1944 roku, by zatrzymać "operację Kraken". Zobacz, jak oceniamy przygody Karla Fairburne'a, najlepszego snajpera w szeregach aliantów.

📢 Tanie bilety: miesiąc podróżowania po Niemczech za 9 euro. Wyjątkowa promocja na wakacje 2022 Zaledwie 9 euro – tylko kosztują nowe, wyjątkowo tanie bilety na podróż wszystkimi środkami transportu publicznego w całych Niemczech. Tanie bilety są dostępne dla każdego – także polscy turyści mogą je kupić i wybrać się w podróż za grosze. Bilety zachowują ważność przez miesiąc, oferta trwa do końca sierpnia 2022. Przedstawiamy szczegóły. 📢 Ceny na stacjach benzynowych porażają. Paliwo będzie jeszcze droższe w wakacje? Eksperci komentują Aktualne ceny na stacjach paliw porażają. Litr paliwa przekroczył próg 7 zł, w niektórych miejscach kosztuje nawet 7,50 zł. Mimo wprowadzenia ochronnych tarcz antyinflacyjnych, na stacjach panuje drożyzna. Już teraz pojawiają się spekulacje mówiące o tym, co czeka nas w wakacje. Jakie są prognozy? Eksperci z Yanosika komentują.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Rosja niszczy ukraiński przemysł