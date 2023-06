Prasówka Szczyrk 24.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczyrku nie minęło Cię nic ważnego

30 mln dolarów, 250 miejsc pracy – to nie tylko pieniądze i nowy zakład produkcyjny Philip Morris International w okolicach Lwowa, ale także wsparcie dla gospodarki i zarazem spory zastrzyk gotówki do budżetu walczącej Ukrainy. To również bardzo mocny sygnał, że mimo okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą warto i należy działać. Od 1994 r. PMI zainwestowało w Ukrainie już ponad 700 milionów dolarów.