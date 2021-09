Prasówka Szczyrk 14.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczyrku nie minęło Cię nic ważnego

15 września 2021 rozpoczyna się doroczne święto wszystkich Bohaterów Domu Leroy Merlin – to znakomita okazja, aby przygotować się do sezonu jesienno zimowego, dokończyć remont lub budowę domu, wyposażyć swoje mieszkanie i zadbać o dobre oświetlenie czy zainstalować urządzenia oszczędzające energię.

MOŻESZ MIEĆ JE WSZYSTKIE ROBIĄC ZAKUPY W E.LECLERC

Shimmer, Dora, SpongeBob Kanciastoporty, a może Żółw Ninja lub czerwony Blaze? A może chciałbyś mieć w domu wszystkie te maskotki? Teraz to możliwe – wystarczy zrobić zakupy w sklepie E.Leclerc do 6 listopada za minimum 50 zł, by odebrać rabat na maskotkę nawet do 67%! Startuje akcja E.Leclerc i Nickelodeon.