Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia w Szczyrku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Szczyrk, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Goryczak żółciowy to pięknie wyglądający grzyb, który często „udaje” jadalne i pożądane przez grzybiarzy gatunki. Jednak potrawa z dodatkiem goryczaka nie będzie nadawała się do jedzenia. Sprawdź, jak wygląda goryczak zwany szatanem, z jakimi grzybami można go pomylić i jak do rozpoznać.

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków została zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską. Podnoszono wtedy zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków. W 2001 roku, który był Europejskim Rokiem Języków, Rada Europy ustanowiła 26 września Europejskim Dniem Języków (EDJ), który od tej pory obchodzony jest corocznie.