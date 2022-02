Pogoda na tydzień dla Szczyrku. Prognoza na 7 dni od 28.02. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Prognoza na tydzień w Szczyrku według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Szczyrku od jutra (poniedziałku, 28.02) przez najbliższych 7 dni (do niedzieli 6.03). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Szczyrku. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

Pogoda na tydzień w Szczyrku: poniedziałek, 28.02 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Szczyrku to -2°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -9°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Szczyrku w poniedziałek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczyrku, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -13°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie wschodnio-północny. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Szczyrku w poniedziałek:

pochmurnie. Maks. temp. -3 do -1 °C, min. temp. -10 do -8 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 28.02.2022: Temperatura w dzień: -2°C.

Temperatura w nocy: -9°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.6

Pogoda na tydzień w Szczyrku: wtorek, 1.03 Za dnia w Szczyrku słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do -8°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Szczyrku we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczyrku, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -13°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie wschodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Szczyrku we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -9 do -7 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.03.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -8°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.9

Pogoda na tydzień w Szczyrku: środa, 2.03 Spodziewana temperatura w środę w Szczyrku to 2°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -7°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Szczyrku w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczyrku, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -10°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Szczyrku w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -8 do -6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 2.03.2022: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -7°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Pogoda na tydzień w Szczyrku: czwartek, 3.03 W ciągu dnia w czwartek w Szczyrku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 0°C. Natomiast w nocy z czwartek na piątek temperatura może spaść do -5°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Szczyrku będzie na poziomie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczyrku, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Szczyrku w czwartek:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -6 do -4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 3.03.2022: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -5°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.6

Pogoda na tydzień w Szczyrku: piątek, 4.03 W ciągu dnia w piątek w Szczyrku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się -1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -8°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Szczyrku będzie na poziomie 70%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczyrku, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Szczyrku w piątek:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -9 do -7 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 4.03.2022: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -8°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.3

Pogoda na tydzień w Szczyrku: sobota, 5.03 Za dnia w Szczyrku słupki rtęci powinny pokazać 0°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -7°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Szczyrku wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczyrku, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -11°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Szczyrku w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -8 do -6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 5.03.2022: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -7°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.1

Pogoda na tydzień w Szczyrku: niedziela, 6.03 Za dnia w Szczyrku słupki rtęci powinny pokazać 0°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu -6°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Szczyrku w niedzielę wynosić będzie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczyrku, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -10°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Szczyrku w niedzielę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -7 do -5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 6.03.2022: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -6°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

