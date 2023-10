Nordic walking do 19 km od Szczyrku. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 28 - 29 października

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Szczyrku? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać ze Szczyrku na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy ścieżki w odległości do 19 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking ze Szczyrku

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 19 km od Szczyrku. Sprawdź, czy szlak polecany przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Szczyrku. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Kozubnik... Opuszczony Ośrodek Wczasowy HPR-u Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,36 km

Czas trwania marszu: 3 godz.

Przewyższenia: 119 m

Suma podejść: 156 m

Suma zejść: 167 m Trasę do marszu ze Szczyrku poleca Jota18 Zespół Domów Wypoczynkowo Szkoleniowych HPR Porąbka-Kozubnik – były ośrodek Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach.

Znajdował się w Porąbce (przysiółek Kozubnik) w Beskidzie Małym na obszarze o powierzchni 7,5 ha. Był ośrodkiem samowystarczalnym, posiadał własne ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków i awaryjny system zasilania, zasilany dwoma czołgowymi silnikami o mocy 400 kW, własną stację benzynową. Ośrodek zatrudniał stały personel medyczny: lekarza internistę, lekarza stomatologa, specjalistę ds. rehabilitacji, pielęgniarki, zapewniając w ten sposób pełną ochronę medyczną. Do dyspozycji była także karetka pogotowia.

Czasy jego świetności skończyły się wraz z upadkiem PRL-u. Spółka, należąca do dwóch braci przybyłych z USA do Polski, która kupiła ośrodek, szybko popadła w ogromne długi.

W 1996 roku sąd ogłosił upadłość firmy. Turyści przestali odwiedzać ośrodek z powodu zaprzestania dotowania wczasów pracowniczych, a także z braku wkładu nowego właściciela w remonty ośrodka. Dzisiaj, niegdyś okazały, o wysokim standardzie kurort jest opuszczony. Wartościowe przedmioty i urządzenia zostały rozszabrowane. Dzisiaj ośrodek jest wykorzystywany przez paintballowców i ludzi zwiedzających ruiny ośrodka

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Szczyrku

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Orłowa - Równica Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,01 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 498 m

Suma podejść: 1 084 m

Suma zejść: 1 091 m Utor poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Szczyrku

Niezbyt długa trasa, ot tak na jeden dzień, bez specjalnego wysiłku, chociaż w nocy dosypało śniegu. W zasadzie nigdzie nie trzeba było torować, a jeśli nawet, to śnieg miał maksymalnie 30 cm, więc nie było źle. Punkt startowy wybrany na stacji Wisła-Obłaziec, żeby uniknąć dreptania po asfalcie przez Ustroń oraz ze względu na niewątpliwą atrakcję, jaką jest wiszący most i jaz na Wiśle. Jak się okazało, asfalt ciągnął się przez całą dolinę, aż po przysiółka Dobka, co miało tę dobrą stronę, że droga była odśnieżona. I zmyleni tą odśnieżoną drogą, zamiast iść czarnym szlakiem na Zakrzosek, dotarliśmy do Jastrzębia. Przetarta ścieżka się skończyła i do drogi na grzbiecie trzeba było iść na przełaj, torując po śniegu przez las. Z polany grzbietowej zaczęło być widać sąsiednie góry - Stary Groń, pasmo Błatniej i Klimczoka i Beskid Węgierski. Odcinek przez Orłową, Beskidek na Równicę jest nieco monotonny, prowadzi przez las, za to z polan przy sprzyjających warunkach (a takie akurat były) widać pasmo Czantorii aż po Stożek, a za nimi majaczące szczyty Beskidu Morawsko-Śląskiego i okolice Brennej. Niebieski szlak omija co prawda sam szczyt Równicy, ale można tam wejść albo nieoznakowaną ścieżką odbijającą od szlaku, albo spod schroniska obok hotelu szlakiem żółtym. Ponieważ ścieżka nie była widoczna, a nie chcieliśmy błądzić i przedzierać się przez chaszcze i śnieg, pozostało nam iść od schroniska. W ogóle Równica jest chyba najbardziej zagospodarowanym szczytem w Polsce - schronisko, hotel, karczma, stragany z pamiątkami, latem tor saneczkowy, do tego możliwość wjazdu samochodem powodują, że kręci się tam mnóstwo ludzi. Zejście do Ustronia doliną Gościeradowca, obok ołtarza "Kamień Ewangelików", jest dość strome, za to trafia się prosto na stację kolejową Ustroń Zdrój i centrum miejscowości.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: 4.Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich - trasa półmaratonu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,18 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 689 m

Suma podejść: 1 168 m

Suma zejść: 1 146 m Trasę nordic walking mieszkańcom Szczyrku poleca UltraBeskidSport

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Gniew zakończył siedmioletni program rewitalizacji Starego Miasta